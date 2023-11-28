柯文哲登記後民調直直落　媒體人分析：走不出藍白分手情緒

▲羅旺哲認為，柯文哲陣營還未走出藍白破局的情緒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選藍白合曠日累時最終破局，兩黨各自找到新的副手登記參選，形成三腳督態勢，而登記參選後公布的多份民調普遍顯示，民進黨「賴蕭配」領先、「侯康配」緊追在後、「柯盈配」墊底。媒體人羅旺哲28日就在臉書分析，現在看來，民眾黨總統候選人柯文哲似乎還停留在藍白分手那天的情緒，沒有走出來。

羅旺哲指出，當藍白分手公布副手後，各大民調多顯示藍營逼近綠營，而柯文哲直接掉到第三名，甚至已經呈現出落後國民黨至少6％以上的差距，使整個大選形成「兩強一弱」趨勢，「這個趨勢，目前對柯文哲來說，是非常嚴重的重傷。」他認為，現在看起來，柯陣營似乎還停留在11月23日藍白分手那天的情緒，沒有走出來，但他坦言，「說真的，繼續吵當時破局爭議，已經意義不大。」

「選舉是滾動式、是往前的」，羅旺哲提到，當國民黨總統候選人侯友宜公布趙少康當副手時，基本上對藍營支持者而言，心中早已經沒有藍白破局的惋惜，尤其周日藍軍的台南大造勢，更向大眾證明一件事，「沒有柯文哲，國民黨一樣強。」

羅旺哲分析，這樣的局面，的確對柯文哲來說非常不利，陸戰打不過人家，空戰又因為趙少康的戰力，在「監督民進黨」的議題上形成藍綠對決，讓柯陣營被邊緣化。他表示，對手已經進入選戰二部曲，這時，偏偏柯文哲還在談「兩億美金」、民眾黨還在罵「藍白合」，這都對自己的選舉選情幫助有限，他也建議，「與其糾結當時恩怨，不如自己表現得更好。」