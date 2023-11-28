質疑蕭美琴以公務返國登記參選　藍黨團：總統府不要滿腦子只有選舉





▲王鴻薇（左起）、李德維、林為洲28日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（28日）表示，民進黨副總統參選人蕭美琴20日回國先前往外交部述職駐美代表，並提辭呈，隔天與總統參選人賴清德登記參選，26日又以辦理離職手續和打包名義，返回駐美代表處，然蕭到底請辭獲准了沒有？為何一周過去，仍不見總統府、外交部發出相關准辭公告？蕭再度返回駐美代表處是否為私人行程？是否使用公帑支付，民進黨政府有責任必須對國人說清楚講明白；另駐美代表空窗期問題，國民黨團希望對美工作，不因蕭美琴的參選而中斷，總統府和外交部不要滿腦子只有選舉。

國民黨立法院黨團28日舉行「蕭美琴請辭待命中？兼任副總統候選人！請出來講清楚說明白！」記者會，會中藍委林為洲指出，蕭美琴11月19日辭去駐美代表，與賴清德搭檔參選，外交部20日發布新聞稿，指蕭回國述職並正式請辭駐美代表職務，並強調是依規定辦理，需數日之後，即可完成程序生效；隔天賴蕭登記參選，蕭於26日到花蓮造勢，當晚回美國，處理後續事務。

林為洲表示，蕭美琴20日返台是述職兼辭職，外交部說要跑程序後才生效，但現在已經是28日，請辭程序跑了一周都還沒完成？蕭美琴是特任官，總統府到現在還看不到准許蕭美琴請辭公告，外交部也沒有相關公告訊息，述職內容也沒有對國人說明，說穿了，蕭美琴回台只是為了去中選會登記參選而已。

林為洲質疑，蕭美琴以公務名義搭機回台述職、辭職，登記參選後又到花蓮造勢，再回到美國處理後續事務，難道這些也都是公務行程？外交部說蕭美琴請辭要跑程序，換句話說在請辭還沒有公告之前，仍具有公職身分，然後又跑去花蓮造勢，難道沒有公私不分的問題嗎？

國民黨團副書記長王鴻薇表示，蕭美琴到底完成請辭程序了沒有？蔡政府難道不需要跟國人說請楚講明白嗎？我駐美工作非常重要，當蕭美琴請辭之後，駐美代表有沒有空窗期的問題？有沒有代理人的問題？接任者是誰？會不會因為選舉，台美外交工作推動因而中斷？外界疑惑的是，如果蕭美琴是請辭，外交部又稱沒有代理人的問題，難道對美工作可以如此兒戲、隨便？外交部必須說清楚講明白。

國民黨團首席副書記長李德維說，反觀國民黨副總統參選人趙少康宣布參選後，NCC隨即出手可能考慮是否約談具有中廣董事長身分的趙少康，民進黨一再示範雙標無下限的標準。國民黨團希望對美工作，不因蕭美琴的參選而中斷，總統府和外交部不要滿腦子只有選舉。

不過，總統府在國民黨團開記者會後，發布總統令，公告「駐美國大使蕭美琴已准辭職，應予免職。此令自中華民國112年11月30日生效」。