▲民眾黨副總統參選人、立委吳欣盈。(圖/記者陳家祥攝)



記者陳家祥/台北報導

2024年總統大選上演三腳督戲碼,民眾黨推出黨主席柯文哲搭擋立委吳欣盈的「柯盈配」。針對被查出在擔任立委前就曾捐款24萬給民眾黨,吳欣盈28日受訪說,24萬是純粹人才培訓,3年前進入民眾黨後,非常關切政策方向還有人才培訓,當時有跟黨建議可以比照李光耀大學的一些精英人才培訓或是台灣卡內基的人才培訓,這個捐贈是這樣而來的。

吳欣盈說,針對24萬的部分,今天早上在立院做回應。24萬是純粹人才培訓,我3年前進入民眾黨後,其實對政策方向還有人才培訓都非常關切,當時有跟黨建議可以比照李光耀大學的一些精英人才培訓或是台灣卡內基的人才培訓,這個捐贈是這樣而來的。

至於未來的財產申報問題,吳欣盈說,就像昨天所講的,「Don't use money to measure my patriotism,我相信,一個人的愛國不是用金錢來衡量的」。