鞏固基本盤「至關重要」　日學者小笠原：選趙少康是不錯的戰略

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康登記參選。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨總統參選人侯友宜找來中廣董事長趙少康搭檔參選，日本東京外國語大學榮譽教授小笠原欣幸26日分析，在必須追求選票過半的1對1選舉中，選擇只能獲得有限群體支持的趙少康，有可能導致敗選，但在三腳督的情況下，藍營只需獲得40％（極端情況下34％）的選票就可能勝出，所以鞏固既有陣營選票至關重要，國民黨選擇趙少康算是一項不錯的戰略，不僅論述能力極強，也能彌補侯友宜在言辭表現力上的不足。

針對副手部分，小笠原表示，在2024總統大選中，三位總統候選人都是男性，而副總統候選人中，除了國民黨之外，其他兩位均為女性。根據過往經驗，副總統候選人雖然不會直接決定選戰勝負，但卻能對選舉走勢產生細微的影響，挑選副總統候選人時，會有與總統候選人產生互補、開拓新的選票、鞏固陣營內部的支持等不同考量。

首先，在民進黨部分，小笠原分析，民進黨副總統候選人蕭美琴在強化台美關係，以及提升台灣國際形象方面做出了卓越貢獻，她的女性身份加上外交成就，能夠有效補強賴清徳的弱項。蕭美琴還是總統蔡英文的信任盟友，在黨內能夠在蔡英文派和賴清徳派之間扮演橋樑角色，可視為民進黨最強的副總統候選人。

第二，國民黨方面，小笠原指出，藍營選擇趙少康作為副總統候選人，主要是為了鞏固黨內的支持。趙少康在李登輝時代活躍於政壇，但對年輕選民的吸引力有限，並且男性組合對開拓女性選票也可能有所不足，但趙少康在堅持中華民國意識形態的深藍核心支持者中頗受歡迎。事實上，他是國民黨內被稱為「戰鬥藍」的鷹派團體領導者，侯友宜作為本省人和國民黨本土派的一員，在爭取深藍的外省人後代支持耗盡了心神。

小笠原認為，在必須追求選票過半的1對1選舉中，選擇只能獲得有限群體支持的趙少康，有可能導致敗選，但在三腳督的情況下，只需獲得40％（極端情況下34％）的選票就可能勝出，所以鞏固既有陣營選票至關重要。儘管放棄其他爭取對象，國民黨選擇趙少康算是一項不錯的戰略。此外，趙少康論述能力極強，也能彌補侯友宜在言辭表現力上的不足。雖然上屆總統候選人韓國瑜可能是更理想的選擇，但韓國瑜已被放在不分區名單上，因此選擇了趙少康。國民黨希望透過趙少康和韓國瑜的結合，來鞏固陣營並採取積極攻勢。

第三，民眾黨方面，小笠原說明，副總統候選人吳欣盈，符合柯文哲提出的「女性、專業、來自財經界」的條件，能夠有效補足柯文哲的弱項。作為台灣大型企業體「新光集團」負責人吳東進的女兒，吳欣盈在集團企業中擁有豐富的實務經驗；然而，由於她是去年才透過遞補進入立法院，因此她的知名度相對不高。

小笠原強調，最近幾週，許多選民被「藍白合八點檔」的事件吸引，導致對執政黨的關注相對減少，賴清徳和民進黨的支持率都出現了些微下滑，而兩位在野黨候選人的支持率則逐步上升，在這段在野黨關注度達到高峰的候選人登記期間，由「美麗島」所進行的民調顯示，三者的支持率幾乎打平，與之前的局勢大不相同。