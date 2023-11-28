登記後6民調一次看！ETtoday成領頭羊　趨勢皆呈現「侯康緊追賴蕭」

▲2024總統大選三腳督態勢已定。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁、詹宜庭／綜合報導

中選會24日截止正副總統候選人登記，2024三腳督態勢已定，各家媒體也紛紛釋出登記後民調，《ETtoday新聞雲》整理了25日至28日的六份民調，其中《ETtoday民調雲》25日率先發布，國民黨「侯康配」超車民眾黨「柯盈配」，緊追民進黨的賴蕭配；接下來《鏡新聞》、《中時電子報》、《TVBS民調中心》、《聯合報》、蓋洛普公司所發布的民調，也不脫這個趨勢。

《ETtoday民調雲》搶先在登記後隔日就發布三腳督民調，民進黨候選人賴清德與前駐美代表蕭美琴的組合以34.8％領先；而國民黨候選人侯友宜在宣布副手為中廣董事長趙少康後，聲勢大漲，支持度衝破3成，以32.5%位居第二；民眾黨候選人柯文哲與搭檔「新光公主」立委吳欣盈則以21.2％落後。

《鏡新聞》、《中時電子報》與《TVBS民調中心》同時在27日公布最新民調，《鏡新聞》與《中時電子報》調查時間皆為24至25日，《TVBS民調中心》則為24至26日。《鏡新聞》民調結果顯示，賴蕭配30.5%、侯康配28.7%、柯盈配22.1%；《中時電子報》為賴蕭配28.3%、侯康配28.2％、柯盈配24.3％；《TVBS民調中心》則是賴蕭配34％、侯康配31％、柯盈配23％。

《聯合報》與蓋洛普公司皆於28日公布最新民調，《聯合報》的調查時間為24至26日，結果顯示，賴蕭配31％、侯康配29％、柯盈配21％；蓋洛普公司調查時間則為25至27日，結果為賴蕭配31.01％、侯康配30.94％緊追在後，柯盈配僅18.12％大幅落後。

▲登記後三腳督6民調一次看。（圖／記者詹宜庭製，點圖放大）