國一藝術題「猜8卡通人物」考倒全場！神人曝正解...網崩潰：太難

▲國中課本「魔王級題目」再度考倒一票大人。（圖／翻攝自「國中學習討論群」臉書社團）

圖文／CTWANT

現在學生的作業愈來愈多樣化，有時可能也會難倒成年人。一名網友近日就分享1張照片，表示今年國中一年級的藝術課本中，其中1個問答題要根據8個同心圓的顏色，猜出其對應的卡通人物，該題讓原PO百思不得其解，只好發文尋求解答。貼文一出，立刻引起熱烈討論，不少網友紛紛加入猜題行列，還有人直呼「難度真的太高了！」

原PO近日在臉書社團「國中學習討論群」發文，同時分享了1張國中一年級藝術課本的照片。從照片中可見，其中1個題目要求學生根據不同顏色的「同心圓」，猜出所代表的卡通、漫畫人物為何，題目也提供範例參考，像是由橘色、白色、綠色及紅色等組成的圓板，就代表知名超商吉祥物「OPEN將」。

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不過另外8個同心圓作品，其色彩及線條都不相同，讓原PO完全想不到答案，只好發文求助廣大網友，希望有神人協助解答。

對此，不少網友看完題目，紛紛直呼「真的有難度」、「太難了吧！」「現在的學生好難當」、「最後一個是不是飛天小女警？」「哇噻太難了吧」、「這題真的有難度」。

有神人公布解答，表示順序由上至下、由左至右的正解分別為：海綿寶寶、喬巴、麵包超人、哆啦A夢、史迪奇、龍貓、史奴比、不二家的牛奶妹。

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