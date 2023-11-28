好市多又出包！她買沙拉、奶油酥都吃到頭髮...崩潰：反胃到睡不著

▲美式賣場好市多最近頻出包。（圖／CTWANT提供）

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美式賣場好市多（COSTCO）商品種類多樣，還時常推出優惠，深受許多消費者喜愛，然而近日卻頻頻出包，引發外界疑慮。一名女網友抱怨，自己日前在好市多買了凱撒沙拉和奶油酥，不料2樣商品都吃到頭髮，嚇得她不敢再吃，傻眼直呼「就問到底是要多噁心！兩樣餐點三根頭髮，冰箱還有一盒直接不敢吃」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「23號去好市多有買兩盒凱薩沙拉和焦糖奶油酥（9入）以及其他雜七雜八的東西。當天回程路上我就吃了三個奶油酥，並且在其中一個裡面吃到頭髮，（另外六個早就分給同事和家人），想說不算什麼大事就沒特別反應。」

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女網友提到，「就在剛剛，十分鐘前我突然有股沒辦法克制想吃沙拉的衝動，於是拆了一盒就開始吃起來…起先是吃到一小根頭髮，從嘴裡吐出來時我還安慰自己是我的毛，結果吃沒幾口，他X的又一根。就問到底是要多噁心！兩樣餐點三根頭髮，冰箱還有一盒直接不敢吃。好市多在搞我心態吧？直接反胃到睡不著」。

▲原PO吃好市多奶油焦糖酥、凱薩沙拉都吃到頭髮。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言網友們看到照片，驚呼「有頭髮難免，但買兩個東西出現三根頭髮也太恐怖」、「才剛吃完晚餐看到這篇，我也跟著反胃了」、「好噁心，不可能製作過程沒戴頭套吧」。

原PO後續更新表示，27日上午10點30分，該店主管請她把商品拿回去退換貨，不過到了27日下午，該店主管再打電話來表示，會到府回收產品並退費。

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