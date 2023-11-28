婚禮影片出包！新娘激戰準大伯性愛片當眾放送　她慘被輪番呼巴掌

▲新娘與準大伯有不倫關係，遭人在婚禮上公開2人性愛片。（示意圖／取自Pexels）

文／CTWANT

八點檔劇情在現實生活中真實上演，一名新娘與新郎哥哥發生關係，結果實境影片在婚禮二進時被公開播放，甜蜜婚禮瞬間變成大亂鬥現場，新娘被兩兄弟賞巴掌，男女雙方親友吵不停、互相叫囂，場面非常混亂。

律師蔡政峯在《震震有詞》分享，之前參加過一場婚禮，通常婚禮二進的時候都會放迎娶或是成長之類的相關影片，那場婚禮一開始前面都好好的，結果突然間畫面變成新娘和伴郎在房間，大家瞬間一臉問號，還來不及反應，就變成實境影片，而且地點還是在新人剛買的新家。

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蔡政峯表示，台下眾人超尷尬，想說這哪招啊，還沒來得及冷靜，就聽見新娘開始尖叫、開始打新郎，而當事伴郎就是新郎的哥哥，看見弟弟被打，居然衝上去賞新娘巴掌，接著兩兄弟輪番一起打新娘，期間新郎還大吼「妳看看妳幹的是什麼好事啊」。

蔡政峯透露，女方的親友雖然傻眼，但還是跟著新娘一起咆哮，舞台瞬間變大亂鬥。但讓他最納悶的是，為何畫面不關掉，還繼續播放，「大概是我這輩子遇過最……，我手上還拿著一碗湯。」

蔡政峯指出，因為場面太難堪，最後大家默默地離開。他也提到，男方家非常有錢，是做生意的，且生意遍布全球，還好當天是家宴，只有7、8桌，如果連同男方爸爸的親朋好友全請來，那就會是席開百桌，更難以收拾。

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