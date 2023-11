瑜伽老師太色！操控女性奪財也要肉體　稱外遇對象「前世情人」

▲喬爾出書揭露瑜伽的黑暗面。(合成圖/翻攝X/@Joelle Tamraz)

圖文/CTWANT

英國一名女作家日前出書向大眾分享,過去因為瑜伽曾一度受過折磨的真實故事。當時的老公以瑜伽老師的名義操控她,導致精神創傷,甚至讓她發現對方出軌,但老公卻聲稱與外遇對象是前世情人;等到她清醒後,也決定不再相信瑜伽可以治百病。

根據外媒報導,英國女作家喬爾(Joelle Tamraz)在8月時出版了一本書《The Secret Practice: Eighteen Years on the Dark Side of Yoga》,其中揭露了因為丈夫阿倫(Arun)造成18年的心靈創傷,及深藏在「瑜伽」底下的黑暗面。

當時才22歲的喬爾,在印度學習瑜伽,某日遇見了55歲的阿倫,而她第一眼就被阿倫魅力的的「能量」吸引。而阿倫當時以學習瑜伽、淨化身心靈目的,再透過話術等技巧向喬爾要求2500英鎊(約新台幣10萬元)的私人學費,喬爾則因為與對方日久生情,因此不疑有他的答應對方的要求。

喬爾表示,瑜伽和冥想在健康產業中發揮核心作用,相反地,它也已經成為治療現代生活引起的精神及疾病的靈丹,「甚至可以用來剝削那些求助於它的脆弱奉獻者,通常是尋找生活目標感的年輕女性,就像我遇到阿倫一樣。」

2人當時在相識3個月後決定結婚,並在7年後於巴黎的高檔社區一同經營瑜伽教室,而且其中有許多學生都是受過高等教育的有錢人,且阿倫則在工作室擔任瑜伽老師,且月收入高達5千英鎊(約新台幣20萬元)。

喬爾指控,同居後阿倫「長時間酗酒、爭吵並威脅要輕生、花錢如流水,經常要求我給他買昂貴的珠寶,包括一條價值超過1萬英鎊(約新台幣40萬)的鉑金項鍊。」

當時聘請的按摩治療師安吉拉(Angela)一樣被阿倫的魅力吸引,後來阿倫也與安琪拉出軌。怎料,阿倫不但不承認錯誤,甚至說服喬爾他與安琪拉是「前世情人」,而安琪拉也被洗腦嚴重,當時仍認為「這個男人是我健康、純潔、非凡生活的關鍵。」

後來喬爾的公司被新集團併購,她也認識了新對象雷弗(Trevor),對方也傾聽喬爾的抱怨,「當特雷弗和我開始戀愛時,阿倫對我的控制就減弱了」,並決定與阿倫離婚,「但即使我們離婚後,他仍然向我要錢。」

喬爾回憶,阿倫不但創造了一個角色,並合理化他的「教義」,以從喬爾身上得到控制、金錢和性,這也導致喬爾長期以來經常在夢中遇見阿倫,身心靈深受折磨。直到阿倫在7年前去世後,喬爾才結束這場惡夢,「我不再以任何正式的方式練習瑜伽或冥想」。

