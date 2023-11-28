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瑜伽老師太色！操控女性奪財也要肉體　稱外遇對象「前世情人」

經歷18年身心受創！她曝瑜珈黑暗面　夫話術騙女色…稱外遇對象「前世情人」

▲喬爾出書揭露瑜伽的黑暗面。（合成圖／翻攝X／＠Joelle Tamraz）

圖文／CTWANT

英國一名女作家日前出書向大眾分享，過去因為瑜伽曾一度受過折磨的真實故事。當時的老公以瑜伽老師的名義操控她，導致精神創傷，甚至讓她發現對方出軌，但老公卻聲稱與外遇對象是前世情人；等到她清醒後，也決定不再相信瑜伽可以治百病。

根據外媒報導，英國女作家喬爾（Joelle Tamraz）在8月時出版了一本書《The Secret Practice: Eighteen Years on the Dark Side of Yoga》，其中揭露了因為丈夫阿倫（Arun）造成18年的心靈創傷，及深藏在「瑜伽」底下的黑暗面。

當時才22歲的喬爾，在印度學習瑜伽，某日遇見了55歲的阿倫，而她第一眼就被阿倫魅力的的「能量」吸引。而阿倫當時以學習瑜伽、淨化身心靈目的，再透過話術等技巧向喬爾要求2500英鎊（約新台幣10萬元）的私人學費，喬爾則因為與對方日久生情，因此不疑有他的答應對方的要求。

喬爾表示，瑜伽和冥想在健康產業中發揮核心作用，相反地，它也已經成為治療現代生活引起的精神及疾病的靈丹，「甚至可以用來剝削那些求助於它的脆弱奉獻者，通常是尋找生活目標感的年輕女性，就像我遇到阿倫一樣。」

2人當時在相識3個月後決定結婚，並在7年後於巴黎的高檔社區一同經營瑜伽教室，而且其中有許多學生都是受過高等教育的有錢人，且阿倫則在工作室擔任瑜伽老師，且月收入高達5千英鎊（約新台幣20萬元）。

喬爾指控，同居後阿倫「長時間酗酒、爭吵並威脅要輕生、花錢如流水，經常要求我給他買昂貴的珠寶，包括一條價值超過1萬英鎊（約新台幣40萬）的鉑金項鍊。」

當時聘請的按摩治療師安吉拉（Angela）一樣被阿倫的魅力吸引，後來阿倫也與安琪拉出軌。怎料，阿倫不但不承認錯誤，甚至說服喬爾他與安琪拉是「前世情人」，而安琪拉也被洗腦嚴重，當時仍認為「這個男人是我健康、純潔、非凡生活的關鍵。」

後來喬爾的公司被新集團併購，她也認識了新對象雷弗（Trevor），對方也傾聽喬爾的抱怨，「當特雷弗和我開始戀愛時，阿倫對我的控制就減弱了」，並決定與阿倫離婚，「但即使我們離婚後，他仍然向我要錢。」

喬爾回憶，阿倫不但創造了一個角色，並合理化他的「教義」，以從喬爾身上得到控制、金錢和性，這也導致喬爾長期以來經常在夢中遇見阿倫，身心靈深受折磨。直到阿倫在7年前去世後，喬爾才結束這場惡夢，「我不再以任何正式的方式練習瑜伽或冥想」。

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