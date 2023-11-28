「台灣YouTuber太臃腫了！」　Sean親揭爆紅原因：這世界太虛假

▲Sean的「臃腫」是指組織過於龐大。（圖／翻攝自YouTube／York's Life）

記者周亭瑋／綜合報導

旅居泰國的中國網紅Sean（肖恩）深受台灣網友喜愛，日前他接受泰國清邁網紅「York's Life」專訪時透露，對台灣同行觀察後的感想，直言「台灣YouTuber實在太臃腫了，但凡頻道不賺錢，可能會堅持不了多久。」

Sean在訪談中提到，對於台灣行能成功，自己真的是驚呆了，「我這類的風格很多人是可以接受的，所以我就複製去了香港，但到香港以後給我一當頭棒喝，可能很大原因是他們講粵語跟英文，而我們是普通話。」

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講到複製成功影片的模式，Sean坦言已經琢磨3年了，「但真的可複製性太少了，沒有說可以一成不變，一個方式下去就會一直有人喜歡，所以我改變很多很多方式。」

▲YouTube。（圖／路透）

不僅如此，Sean特地研究了一下台灣YouTuber的生態，震驚直呼「一個頻道好臃腫阿！他們有策劃、文案、剪輯、後製，你做一篇視頻（影片），在做之前還要開會討論，我的天啊...你這樣一個禮拜能出幾篇阿，太臃腫啦！」

對此，「York's Life」分析，台灣YouTuber是為了接金主爸爸的生意，「你（Sean）現在是靠流量賺錢，不過人家可能是靠廣告賺錢啊。」

然而，Sean卻直言，「他們感覺每一條都是這樣的模式，不只是業配，日常影片也是，「這會造成一個很大的問題，就是組織太臃腫，但凡這頻道不賺錢，你堅持不了很久的，比方說你在清邁播，對你來說沒有成本，我就是口播也行，怎樣都行，我就是我自己一個人，可以堅持很長久，沒人看也行，我不虧錢，而他們如果不賺錢就完蛋，撐得了一個月，撐得了半年，撐得了一年嗎？你投入這麼多錢，付出去這麼多工錢，到最後你就虧本。」

▲他表示，現在的世界太虛假，「真實」顯得格外珍貴。（圖／翻攝自YouTube／York's Life）

Sean認為，如果在做自媒體之前，就把團隊組織架構都弄好，成功的概率很小，因為堅持不了多久，「而且有的做得真得很精緻，一看就是多機位，鏡頭各種切換，但也不一定會成功，最關鍵還是內容。」

最後Sean也說，「這個世界本來就已經有太多虛假了，你來一點真實的東西，大家就開始喜歡。畢竟當自媒體鋪天蓋地出現的時候，虛假的東西就特別多，所有人都在演，當一個真的出來了，反而會變成大家追捧的。」

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