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好康配台南大造勢3萬人力挺　侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親，爭相為「好康配」侯友宜、趙少康加油！

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠、組織副總召謝龍介及台南各區立委參選人皆到現場，前高雄市長韓國瑜也透過影片，跨海表達支持，展現國民黨大團結的氣勢。侯友宜表示，感謝台南鄉親熱情的支持，自己將秉持一輩子的信念，保護台灣，更讓台灣再出發，拚台灣的新希望。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

侯友宜表示，人家說台南綠到出汁，但今天卻湧入滿滿的鄉親，在進場時爭相拉著我，為的就是對台灣未來抱持新希望，期待台灣能夠向前走。而侯友宜出身基層，一路受到國家栽培、人民的疼惜，才有辦法站在這裡，自己將持續堅守不分族群、不分你我，好好做事的態度，力行一輩子的心願「保護台灣」。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

侯友宜也指出，民進黨這些年弊案叢生，光台南就爆發爐渣、種電等弊案，但賴清德卻選擇裝聾作啞，對於學生的質問，還反問對方，猶如「房間裡的大象」，這對人民能交待嗎？「民進黨不辦，讓侯友宜來辦」對於這些不公不義，將成立新的特偵組，全部掃蕩乾淨，還給人民一個清廉乾淨的政府。

「國家需要我，我一定向前走」侯友宜強調，自己從以前的信念就是，自我最小，人民永遠最大，面對人民所託付的期待，未來將和趙少康攜手，共創政黨輪替，保護台灣，讓台灣再出發，拚台灣的新希望。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

趙少康則指出，他看到每一雙期待的眼睛、每雙堅定的手，都代表一個希望與期望，進場時感受到每位民眾求新、求變的意志非常強烈。他從小到大都在台南，今天他要跟老師報告「我一定勝利回來，把台灣贏回來」，侯友宜、趙少康一定會把台灣安全與和平顧好。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

「民進黨壞事罄竹難書」趙少康表示，民進黨執政8年好事沒做、壞事算不完，政黨派系爭權奪利，絕對權力使人絕對腐化，這就是民進黨寫照，明年1月13日這張選票不只是投給侯友宜，是投給自己的未來、投給子孫與台灣的未來。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

朱立倫表示，侯友宜配趙少康，就是要讓台灣都好康，而侯友宜腳踏實地、認真做事，更是人民所需要的總統。除此之外，相較於民進黨的派系分贓，國民黨則排出了專業、有戰力的優秀名單，台南的區域立委參選人，每一位也都是肯戰、為正義站出來的優秀人選，所以懇請大家總統支持侯康配、立委支持國民黨，讓社會安定、全民安心，更讓下一代遠離戰爭。

王金平表示，國民黨現在已經是「打斷手骨顛倒勇」，推出了侯友宜配趙少康，就是代表為台灣帶來「好康」，在民進黨執政下，我們面臨兩岸關係緊張、邦交國陸續斷交，更被排除在國際組織參與之外，但未來若由侯康配主政，不只兩岸可以重新交流，社會也能安全安定，國民黨更能發揮優勢，讓經濟繁榮發展，因此這次大選，呼籲大家支持侯康配，讓國家好康、社會好康、全民都好康！

韓國瑜則透過影片說，他在澎湖輔選沒辦法到現場，很多台南人從出生到大學畢業、結婚生子，台南都是民進黨執政，這8年下來民進黨變得貪污、腐敗、愛金錢，因此台南鄉親要全力支持侯友宜、趙少康，政黨票也要給國民黨機會，他會帶領所有立委讓台南鄉親刮目相看，有信心找回台灣民主政治最純樸、善良、勤勞的一面。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

黃敏惠說，看到台南人為了支持侯友宜、趙少康與台南立委參選人紛紛站出來，令她非常感動，她相信只要團結合作就能贏得選戰、只要心頭要抓正就可以為未來打拚。現在對手很會選舉，製造很多謠言、奧步，但是謠言不用聽、奧步不用怕，台南贏、台灣就贏、中華民國就會贏，請大家全力支持侯友宜、趙少康。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

謝龍介則表示，國家缺什麼民進黨就賺什麼，缺快篩賺快篩、缺疫苗賺疫苗、缺口罩賺口罩、缺雞蛋賺雞蛋、缺豬肉轉豬肉，現在台灣缺電，民進黨綠能發電變成綠營發財。台南還面臨被偷埋爐渣、黑金88槍，憤怒的台灣人民、台南市民決定挺身翻轉，要讓侯友宜、趙少康為人民帶來幸福。

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，26日台南成立競選總部成立，並舉辦造勢大會，現場湧入超過3萬名鄉親。（圖／記者林東良攝，下同）

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