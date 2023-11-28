賴清德勝選機率最高？　黃暐瀚預測：得票數有可能拿到43%！

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選三腳督態勢底定，對於民進黨總統候選人賴清德得票數，資深媒體人黃暐瀚27日預測，應該是四成起跳，甚至有可能拿到43%，若賴真能拿到43%，就代表藍白必須有一方掉到13%以下，才有可能造就另外一人得票44%，贏過賴清德。但他認為，不管藍白，只拿13%非常不容易，這就是他為什麼一直評估，賴清德勝選機率最高的原因。

黃暐瀚在臉書發文提及，2008年總統大選，前總統馬英九大勝謝長廷220萬票，當時的政治背景有「陳水扁執政八年包袱」、「紅衫軍凱道圍城」、「吳淑珍sogo禮券爭議」、「趙建銘涉台開案」、「美國疑台」、「兩岸關係緊張」，結果民進黨是輸了，但謝長廷依舊拿下了41.55%的選票，就算情勢這麼逆風，民進黨依舊有辦法拿下破四成的選票，那明年賴清德可以拿到多少選票？

黃暐瀚說，他看到很多「非綠選民」信心滿滿，認為賴清德一定拿不過35%，所以只要藍白其中一方被打到20%以下，領先者將拿40至45%，穩贏賴清德，但他質疑「賴清德真的拿不到40%嗎？我不這麼認為。」

黃暐瀚認為，賴清德應該是四成起跳，甚至有可能拿到43%，若賴清德真能拿到43%，就代表藍白必須有一方掉到13%以下，才有可能造就另外一人得票44%，贏過賴清德，但不管侯友宜或柯文哲，只拿13%非常不容易，這就是他為什麼一直評估，賴清德勝選機率最高的原因。