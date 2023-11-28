「侯友宜支持內閣制」　趙少康：我們當選後民眾黨也可推薦閣員

▲國民黨正副總統候選人，侯友宜、趙少康。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康加入侯友宜團隊後，戰鬥藍的風格表露無遺，替黨內小雞站台，除了批評民進黨執政，藍白分手後，趙少康也直接表示民眾黨總統候選人柯文哲當選機率低，希望「柯盈」的支持者可以轉為支持「侯康」，來達到下架民進黨的目標。趙少康今（28）日上午接受專訪時，被問到如何整合白營？趙少康說，內閣制自己早就想推了，侯友宜也很贊同，並喊話民眾黨，「大家一起來推動憲改，個人恩怨小枝小節那就算了。」

趙少康今日上午接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪。談到選戰策略及政見，趙少康表示，柯文哲喊的內閣制，自己早就推了，「四年前幫郭台銘時就想推了」，美國雖是唯一成功的內閣制國家，但前陣子川普也是亂搞，侯友宜也很同意內閣制，個人恩怨都是小枝小節；想要政黨輪替，就要支持「侯康配」。

趙少康直言，目前柯文哲當選機率很低了，國民黨也沒有不支持年輕人，像是立委候選人徐巧芯、游淑慧都很棒，藍營也栽培很多年輕人，未來提供很多機會給年輕人，給年輕人沒有特權、公平競爭的機會，「年輕人想下架民進黨就要支持國民黨」。

「我問年輕人為何挺柯？他們回說柯好好笑，但是好笑能當總統嗎？」趙少康說，柯文哲拼台北連任差點落選，8年5大弊案拖了8年，浪費多少民脂民膏，2018只贏丁守中3千票，當中一邊開票一邊投票，開到深夜，很多人看姚文智沒機會，就投柯，反觀侯友宜大勝林佳龍，新北建設也很多，政績都是很明顯的，「柯文哲連一個台北市都用不好、沒政績，還怎麼當總統？」

趙少康也喊話，君子絕交不出惡言，一時有情緒，但未來還是可以合作，未來「侯康配」當選需要很多閣員，白營也可以推薦優秀人才，立法院也還是可以合作。