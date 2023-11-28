「萬老師」郭昱晴初登板開記者會　批國共一個鼻孔出氣

▲卓冠廷（右一）今天上午協同不分區立委參選人們開記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨力拚國會過半，不分區立委提名人沈伯洋、郭昱晴、王義川今（28）首度在中央黨部舉行記者會，細數中共介選手段。昔日演出「麻辣鮮師」角色「萬老師」爆紅的女星郭昱晴首登板，批評國共兩黨一個鼻孔出氣，一方面中共官媒宣稱「台獨意味著戰爭」，另一方面國民黨也提出相同論述，提醒民眾必須注意。

民進黨發言人卓冠廷今天上午協同沈伯洋、郭昱晴、王義川舉行「守衛台灣戰隊出列」記者會，會中播放競選宣傳片，並逐一發言細數中共介選手段。

郭昱晴表示，國共兩黨是一個鼻孔出氣，從Lin bay 好油事件，到上周藍白合的政治鬧劇，近期前總統馬英九又說總統蔡英文的博士論文是不存在的，國民黨總統參選人侯友宜透過廣告抹黑執政黨，副總統參選人趙少康則說「要什麼沒什麼」，還有中共媒體發文攻擊「賴蕭配」，不斷利用官媒進行介選，而國台辦也威脅，台獨意味著戰爭。

郭昱晴說，國共兩方裡應外合，不斷做抹黑產業鏈，自己身為一名母親，非常擔憂抖音對年輕人的影響，且在IG、Facebook都出現剪接政論節目片段的短影音，進行政治宣傳，提醒民眾必須注意。