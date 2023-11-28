「你不要躲在直播背後」　王義川邀黃國昌辯論：白色是不是容易髒

▲民進黨中央黨部今天上午舉行「守衛台灣戰隊出列」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨不分區立委參選人黃國昌明年初可望重返立院，近日持續開直播，並為民眾黨募款。對此，民進黨不分區立委參選人王義川今（28）於中央黨部記者會再度喊話，請黃接受辯論「白色是不是容易髒的顏色」，時間、地點、提問人、麥克風開多大聲都由黃決定，「你不要躲在背後，在網路上開直播」。

王義川今天上午出席民進黨「守衛台灣戰隊出列」記者會，會中再度向黃國昌喊話說，他向黃國昌提出辯論邀請已經兩周了，「請他跟我一起辯論，因為他沒有資格跟賴清德一起辯論」，民眾黨要選總統的叫柯文哲，不是黃國昌，黃國昌就是不分區立委參選人，等級跟自己一樣。

王義川說，對於辯論題目，他之前已經提出「白色是不是容易髒的顏色」，或者黃國昌也可以選幾個題目，時間、地點、主辦單位、提問人通通黃國昌決定，麥克風要開多大聲、分貝要開多大聲、喊「太離譜啦」通通黃國昌決定，「你不要躲在背後，在網路上開直播，昨天晚上要募500萬，你就只為了募500萬來當不分區立委嗎？」

王義川表示，黃國昌是台大新生盃辯論比賽第一名，「我要看看第一名長什麼樣子，我們一起來辯論」；且倘若黃國昌覺得人數不夠，或者聽不懂自己的台語，也可以找國民黨不分區立委提名人謝龍介一起來討論國家大政。

此外，針對國民黨總統參選人侯友宜主張開放陸生就業，王義川批評，侯友宜竟然說要開放中生來台就業，說開放中生來台就學，大家反對的機會比較低，這沒有問題，但中國現在很多大學生找不到工作，現在要開放他們來台灣食頭路（台語，工作）嗎？現在台灣大學生要食頭路也很困難，「你還讓中國大學生來台灣就業，你有事嗎？你要講給誰聽？」

王義川建議，請侯友宜及國民黨立委參選人們，到台灣各大學宣講，說侯友宜若當選，要開放大量中國學生來台就業。