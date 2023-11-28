問年輕人好笑能當總統？　趙少康批柯文哲北市沒政績卻還想治國

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（28）日上午接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，提到自己曾問年輕人為何支持柯文哲，年輕人回因為柯好笑，「但好笑就可以當總統嗎？」柯文哲連任台北市長差點落選，市長當8年看不出偉大政績，大巨蛋拖了8年，浪費多少民脂民膏，「柯文哲沒有政績，連台北市都弄不好，國家能弄好嗎？」

趙少康強調，人心思變，自己不管在台北、新北、桃園、台南，每個人都握著他的手，眼睛看著他，就覺得民眾真的是期待很高，悶了8年，民進黨把台灣搞成這樣，希望政黨輪替。之前機會不大，藍白不合讓很多人失望，藍白合談來談去，大家都以為會成功，結果讓很多人失望，落入谷底，但突然冒出趙少康，且是侯康配，好像是武俠小說絕處逢生，大家突然從失望變成有希望，這是滿有張力的，本來在國外不願回台投票的都願意回台。

趙少康對於身兼中廣董事長一事，再次強調法律沒有規定要請假，他已經請假，他做的已超越法律，都依照法律行政。趙少康也提到，難怪有人批民進黨總統參選人賴清德是酷吏，大權在握就這樣，民進黨說要對付他，「你好大，我好怕」，那麼大一個民進黨政府對付他，他手無寸鐵，真的怕，民不與官鬥。

趙少康提到，曾問年輕人為何支持柯文哲，年輕人回因為柯好笑，「好笑就可以當總統嗎？」柯文哲連任台北市長差點落選，市長當8年看不出偉大政績，大巨蛋拖了8年，浪費多少民脂民膏，且贏對手丁守中是因為邊開票邊投票，尤其民進黨支持者看到姚文智沒機會就轉到柯。侯友宜是大贏對手林佳龍44萬票，新北建設不可同日而語，柯文哲沒有政績，連台北市都弄不好，國家能弄好嗎？