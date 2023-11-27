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大陸 大陸焦點 特派現場

「山姆」代購店「入侵」香港　小店加入戰局宛如「跨境門市」

▲香港部分小店改為經營代購內地商品。（圖／香港01）

▲香港逆向代購團負責人利先生。（圖／香港01）

文／香港01

港人北上消費已成為新常態，其中到深圳「山姆超市」購物更成為最新熱潮，同時帶來龐大商機。《香港01》發現，坊間在山姆熱潮下衍生的逆向代購團、以及跨境包車和運貨服務，瞬間如雨後春筍滲透全港18區；也有多區小店加入代購戰線來擴闊客源，變成山姆香港「門市」，吸引更多人來消費，希望藉此創出新血路。

▲香港部分小店改為經營代購內地商品。（圖／香港01）

▲許多香港民眾成為代購團「忠實客戶」。（圖／香港01）

其中，一個逆向代購團負責人利先生為首批洞悉山姆商機的港人，早於今（2023）年8月開設網上群組經營山姆產品代購服務，短短半個月已累積超過兩千人加入。

最初，需每日駕駛中港七人車北上大手入貨，還要借用拍檔（合夥人）的凍肉店作「門市」取貨點，甚至要多租一個舖位作為貨倉，他不諱言，「無啦啦有成千幾人叫你幫佢買（山姆）嘢，真係冇諗過咁瘋狂！（突然有幾千人叫你幫他買山姆的東西，真的沒想過這麼瘋狂！）。」

「山姆會員商店（Sam's CLUB）」（又通稱「山姆超市」）為美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下的大型倉儲式超市，早於1996年已進駐深圳，並陸續擴展至北京、上海、珠海等地，目前於深圳設有4間分店。

山姆超市最大的特色在於採取會籍收費制度，顧客須付260元人民幣（約1135元新台幣）成為會員，才可進店及購物，但店內產品的售價對比香港便宜許多，亦有很多在港較少見的產品，尤其現時香港並無類似山姆的巨型超市，經網上群組瘋傳後，近月吸引大批港人北上到山姆「朝聖」。

▲香港部分小店改為經營代購內地商品。（圖／香港01）

▲從深圳山姆會員店購入的大陸茶飲。（圖／香港01）

隨着山姆超市深受港人歡迎，打正旗號以代購山姆產品的逆向代購團瞬即應運而生，幾乎全港18區都有，開至成行成市，甚至衍生跨境包車載客由山姆回港及送貨服務。據《香港01 》觀察，最近個多月在Facebook開設的山姆代購群組至少有20個，送貨地區不只局限於鄰近深圳各口岸的新界北區，連東涌、油尖旺區、東九龍區及港島區都有山姆代購團，幾乎全港區區都有。

其中一位「山姆代購團」負責人利先生便是首批加入山姆戰圈的港人，他早於5、6年前已認識山姆超市，但當時不太為港人熟悉，沒想到這一波北上消費熱潮，會引發山姆狂熱。他憶述，今年8月與朋友到深圳玩樂，順道到山姆超市購物，因貨品的性價比遠高於香港，他的朋友都滿載而歸，從而意外發現極大商機，「我3個朋友行完之後呢，各自都買咗幾千蚊貨返香港。」

本身從事工程行業的利先生，因經常往返香港與內地工作，加上擁有中港牌七人車，正適合兼營山姆代購。回港後，他看準這股熱潮，率先在網上平台Facebook及即時通訊軟件WhatsApp開設山姆代購群組，短短一星期已引來逾千人加入並要求落訂單，到了第二星期的群組人數更突破兩千人，相當驚人，亦因為反應熱烈，隨後陸續有其他人仿效他開設網上代購團，形成龐大山姆商機。

利先生形容，當時訂單需求量極大，以致每日早上都要駕車到深圳的山姆超市採購，他稱：「你諗吓突然間有成千人入群組，好多人私訊想搵你落單幫手買嘢，啲訂單真係多到應付唔嚟，真係冇諗過咁瘋狂。」同時，由於網上湧現不少「山寨」代購團，有市民聲稱向代購買手付款後，未能收到貨品懷疑受騙，一度令部分欲找代購的港人卻步。

為了增加顧客的信心，他想到借用拍檔位於荃灣一個商場的凍肉店交收貨品，以實體店交易作招徠。由於需求甚殷，店內不夠地方擺放貨品，他於是租用同層另一個空置舖位作為倉庫，以便增加店內的山姆產品存貨量，他也毋須再每日北上入貨。記者訪問當日，利先生剛好從山姆超市採購了一批瑞士卷、芝士蛋糕等甜品，透過WhatsApp群組發起代購團，晚間陸續有顧客上門付款及取貨。

以往很多港人在社交平台展示的山姆「戰利品」圖片，大多為食品和洗衣液等日常生活用品，利先生指其代購生意佔了九成訂單都以食品為主，而山姆產品之所以受歡迎，除了份量大、價錢又較香港便宜一大截佔盡優勢；很多山姆食品更在香港超市甚為少見，令港人感到無比新奇，語畢利先生取出一袋有約半個人高度的零食出來，包裝十分吸引，為期間限定的搶手貨。

就好像當天有女顧客專程來買了一盒四包的韓國冷凍餃子，該款餃子實際在本港超市有售，山姆價格連代購運費只需約86元（港元，下同），但記者到過香港的超市格價，發覺相同的產品，一包原價40.9元，適逢減價也要33.9元一包，而代購平均一包僅21.5元，差距甚大。

利先生又舉例，山姆超市有售賣不少戶外露營用品，他曾應顧客要求代購一個燒烤爐，在香港的戶外用品店在網站以3800元出售，半價也要1900元，但一模一樣的產品在山姆只售5百多港元，極其誇張。

雖然山姆產品相對香港便宜，利先生稱未有乘機收取昂貴運費，不論貨品的大小及重量，一律收取全單價格約兩成的手續費，以幫補北上採購的汽油費。他舉例指，一包售30元人民幣的韓國蝦片，若收兩成手續費，亦只能淨賺6元，他說：「你覺得抵唔抵喇？」

他補充，每次接到的代購訂單費用不一，一般由數千元至最大一張訂單為萬多元，每次都幾乎滿載而歸。記者以他每趟採購5千元產品來計算，便可賺取1千元手續費，1萬元訂單則可賺2千元，即使薄利多銷，利潤仍相當可觀。

不過，利先生指有不少代購同行知悉其運費便宜，會向他落單大手買一整車貨，再把每件產品以貴三至五成價錢出售，不僅節省代購時間和運送成本，從中賺取更高利潤。他稱：「????家唔少代購都會咁做，有啲以前係做開跑腿行路搭車去送，咁山姆啲貨咁重、咁大件，走一轉送得幾多件啫？所以佢哋????家都改咗唔係自己送，係搵我幫佢哋入成車貨，再直接送去佢嗰區先再派貨畀啲客。」

此外，山姆效應亦衍生跨境包車生意，利先生稱有不少港人一家大小或相約三五知己到山姆掃貨後，很多時都會租賃中港七人車跨境接載服務，連人帶貨由山姆直接過關返港送到所住地區，單程收費由700至1,000元人民幣不等。據他了解，這種包車服務很受歡迎，有司機由9月時接了30宗包車生意，至10月時已激增至130宗，若以800元一趟計算，該司機單是10月份已勁賺逾10萬元。

山姆效應帶來商機無限，但港人經常3分鐘熱度，這股熱潮又會否長久呢？利先生坦言不會把代購生意當作主要收入來源，反而視作輔助性質，以山姆之名來擴闊客源，吸引不同顧客到其拍檔的凍肉店，以帶動商場人流及刺激消費。然而，其拍檔林小姐則相信山姆代購熱潮於短期內不會減退，由於貨品價格相差甚遠，加上香港的舖租、薪金及服務，不可能在短時間貼近內地水平，她認為：「啲人會諗相同嘅價錢，點解唔返內地消費？」

▲香港部分小店改為經營代購內地商品。（圖／香港01）

▲香港一間藥行加入山姆代購團。（圖／香港01）

山姆代購的實體店近月愈開愈多，同樣位於荃灣區的一間藥行最近亦加入山姆代購戰圈。據藥行負責人陳先生接受《香港01》訪問時透露，該店在疫情期間開業，原本以為香港與內地恢復通關，會有許多訪港內地客來購買藥品，沒料到生意不似預期。

他解釋，藥行一般都依賴內地客人，始終內地人對藥品的需求較大，但自通關後，人民幣匯價持續下跌，現價較去年2月跌逾一成，令內地客來港消費意欲大減，即使有內地客願意來消費，大多只會買幾種貨品，如黃道益藥油等著名藥品；加上內地海關抽查嚴厲，不止內地客擔心被扣關，不敢買太大量，亦少買貴價參茸海味，更令水貨客卻步。他稱雖有區內街坊來買藥，但只會買少量成藥作「平安藥」，而且沒預計有大批港人北上，使藥行經營變得困難。

為了增加收入，陳先生借助山姆效應，透過代購山姆產品，吸引更多顧客到該店消費，從中擴闊客源。他坦言，目前只辦過兩團代購，每團約10多位客人，仍屬起步階段，顧客大多是想試內地新貨品，但因要照顧小朋友等問題，不能到內地購買的港人。

他稱，一般會要求顧客消費400至500元人民幣，並收取貨品全單的兩成費用作手續費，而港人大多喜歡購買急凍食品、預製菜、新興零食及罐裝湯水等，雖然收入看似不算可觀，但相比藥行部份貨品只賺5毫極微利，已算不錯。他亦表示，稍後或會使用中港車，預計12月或1月起，會加密代購團的數目。

陳先生指出，基本上本港整個藥行行業、零售業等現時都經營困難，代購其實也是宣傳手法，讓更多人知道其店舖的存在，他期望政府可多辦不同類型活動，吸引更多遊客到港，解決現時的問題。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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