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批台南牛肉湯輸A5和牛！作家搖頭「Cheap超沒腦」　1舉動更低能

▲▼牛肉湯,台南,牛肉。（圖／記者施怡妏攝）

▲去台南必吃牛肉湯。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YTR Cheap在網路上的這段話「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」，引起一連串的討論，知名作家吳子雲無奈嘆，戰台南美食真的很笨，「尤其是牛肉湯」，重點是戰完後，還愛面子要硬凹不是那個意思。對此，網友們點頭直呼「誰不惹，去惹台南人」。

吳子雲在臉書發文，「北七才會戰台南的美食，尤其是牛肉湯，比北七更北七的是，戰完了引發眾怒，又死愛面子才在那邊硬拗自己不是那個意思」，台灣的美食，絕對是文化底蘊最深的價值之一，尤其是台南，「光拿鈔票面額去戰底蘊深厚的美食價值，根本就是低能沒腦」。

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對此，網友們紛紛留言，「要戰台南美食，真的需要非常大的勇氣」、「我真的不知道台南牛肉湯有什麼好戰的欸...還戰到牛肉上面去...到底懂不懂吃阿？不懂吃就真的閉嘴」、「看他被罵爆之後，只敢躲回自己的粉專討拍，還說自己也是台南人，就覺得很好笑」、「恭喜，一次得罪所有台南人」、「台南真的是個很難減肥的城市」。

Cheap的話遭到網友炎上，他發文澄清，強調從未說牛肉湯不好喝，甚至還拍影片大力讚揚牛肉湯，他指的是品種、飼料、飼養環境，不可能比得上日本和牛，「畢竟一碗120跟一口300怎麼比」，但仍止不住眾怒，「你錯在傷了台南人的感情」、「這時候不要說你是台南人當起手式好嗎？」

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