假日衝深圳「買爆」各大超市　一看到「戰車」便知「香港人來了」

▲深圳網友分享山姆大叔、盒馬超市等地，假日出現許多香港民眾購物。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港及深圳自2023年1月恢復通關後，前往深圳遊玩的香港民眾數量持續攀升，不過，更讓人震驚的是，近期竟出現港人「擠爆」深圳大型購物商場及超市的現象。包括深圳福田山姆、皇庭盒馬和永輝超市裡，處處可見港人的身影。對當地民眾而言，只要看到身揹雙肩包，拉著被稱為「戰車」的折疊式拖車，就可識別出香港民眾來購物了。

《參考消息》報導，香港入境事務處數據顯示，今（2023）年10月，港人北上的累計人次達535萬，創單月新高，週末均錄得逾20萬人次。

外界分析，香港缺少像深圳「山姆大叔」這類型的大型購物商場，再加上大陸內地物價較為便宜，折扣下來比在香港境內划算，同時，人民幣貶值也給香港民眾北上購物帶來新的誘因。

此外，官方在11月1日起取消出入境健康申報手續，使得港人過關北上的流程更便利，促使更多港人到深圳遊玩及購物。港府早年統計的數據，港人到廣東旅遊，扣除交通費用後，平均每次消費支出約為680港元（約2757元新台幣），依此估算後可以發現，港人10月在廣東的消費額可高達36億港元（約146億元新台幣）。