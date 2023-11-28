網紅收集19人「150cc嘉明」製作洨蛋糕　直播吃光爽喊：太滿足了

▲網紅收集19人精液製作「嘉明蛋糕」，還直播當眾吃光光。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

中國一名男同性戀情色網紅日前為了慶祝生日，特別向19名朋友收集了大量精液，加了一些調味料後製作成「精液蛋糕」，接著在直播中把蛋糕吃下肚，還分析蛋糕怎麼會更好吃，直呼「發現了新大陸」。

這位情色網紅日前在X平台（前身推特）表示，表示他為了慶祝生日，特別找19名朋友收集了30次手淫的精液（大約150毫升），加上椰子水、明膠等配料，結合製作成一塊三角形的「精液蛋糕」。

▲網紅分享他製作蛋糕使用的材料與工具。（圖／翻攝自X）

網紅完成蛋糕後，在直播中把蛋糕吃下肚，吞下第一口就直呼「好吃、好吃、超好吃」，吃完後忍不住感嘆，「發現了新大陸」、「這一口太滿足了」。他還分析，由於是由於是第一次做，椰子水意外加多了，導致有很重的椰子味，加上退冰時間不夠久，造成蛋糕吃起來有點脆，不然口感應該會像果凍一樣。

其他網友看了他在X的貼文後，紛紛表示，「真的火了，所有的同志微信群組都在轉發，真的火爆全網了」、「想學習一下精液是怎麼運輸，用什麼瓶子裝，請問能教教我嗎」、「19人太雜了吧」、「震撼了我的三觀」、「有點像奶酪跟發糕，味道是甜的嗎」。