港「豪華山姆團」包車北上來回　四人一車人均1460還免辦會員

▲深圳山姆大叔會員店。（圖／CFP）

文／香港01

港人北上熱潮未減，更從商場延伸到超市，盒馬鮮生和山姆超市成為新的「熱門景點」，後者更出現許多代購團、北上購物團，幾乎日日成團。

▲深圳山姆大叔內有許多消費者來自香港。（圖／香港01，下同）

《香港01》記者日前報名參加包車北上的山姆購物團，四人一車一人來回360港元（約1460元新台幣），帶團領隊更會帶成員進入山姆超市，團員不須自辦會員卡可以逛近4小時，車子直接將一箱箱戰果載回你家，此類購物團成為新「山姆商機」。

對於港人北上熱潮，山姆的店員也非常有感，更稱山姆也因為港人來到有了不少改變。包括延長大閘蟹的販賣日期和提供更多冷凍冰塊，「大閘蟹原本上週要收了，現在打算擺到月底。」

有山姆的店員更向記者講述，曾見過香港顧客到山姆看到價格一直笑，她好奇問對方為何笑，對方說因為這裡真的太便宜了「抵到你笑（便宜到笑出來）」，店員表示，「過關後就多了不少港人，香港消費高，他們（港人）都覺得這裡『平靚正』，有些商品便宜了快一半。」

《香港01》記者日前報名參加一人要價360元（港元，下同）的豪華山姆團，3到4人成團包一台中港車北上位於深圳前海的山姆旗艦店。據了解，豪華山姆團，每日可開上午團（早上9時到下午13時）、下午團（下午4時到晚上8時）兩團，周一到周日分別服務住在不同區的客人，屯門元朗天水圍、葵青區、九龍和港島都在服務範圍內，惟港島需另外加價100元港幣。

360元的團費包括有中港車司機來回的車資，還有已經有山姆會員卡的「領隊」帶你進山姆超市。不少從未去過山姆的港人報名是為了「探路」，亦有港人參加完豪華山姆團後，就立刻辦了會員卡成為超市會員。

記者11月18日早上8時20分在元朗地鐵站上車後約莫25分鐘就到了深圳灣口岸，過香港關時不須下車，通關十分通順。不過到了內地關口就需要下車拿證件過關，但也沒有耽擱太久。準時9時00分就抵達位於深圳前海的山姆超市旗艦店。

進入山姆超市後，門口的店員跟領隊稱，「一張卡除本人外，只能帶3個成年人，且付款時需有持卡人在場」，並稱可以現場直接辦卡。記者實測，現場辦卡的話僅需回鄉證和內地手機號碼，流程僅需大約5分鐘，一般會員卡年費為260元人民幣。

早上9時的山姆超市已經有不少人流，走到熟食區和生鮮區有一個大閘蟹的獨立攤位。店員介紹稱，陽澄湖的大閘蟹很受到港人的追捧，「原本我們這個攤位都收了，但因為太多香港人來買，又擺出來了，打算擺到11月底」，店員表示，有香港的顧客稱最多帶30隻過關都沒有問題，「很多港人來買。」

據了解，因為港人大量湧入山姆超市，山姆店員也會貼心提醒港人可以在結帳時要冷凍冰塊保持一些產品的新鮮。《香港01》記者觀察到現在許多山姆代購團雖然以零食、水果和飲料糕點，但時不時也會寄出代購「冷凍食品」的額外服務，也都很受到港人的青睞。

值得一提的是，深圳Costco傳將於明年1月開幕，不少港人已經滿懷期待，記者觀察到團友們興奮地聊到屆時要不要去Costco辦會員卡，更直言香港因為寸土呎金，「沒辦法找到地有這麼大的商場可以逛。」

有店員介紹，從今年2月通關開始就有很多香港人過來，「這是很正常的現象，因為這裡的消費沒有香港這麼高」，店員表示自己就曾目擊有香港人到了山姆超市看到價格後一直在笑，她問對方在笑什麼，對方說因為價格便宜好多，「抵到你笑。」

記者觀察發現，除了有些品牌的清潔用品在山姆買更便宜之外，山姆超市也有不少商品的「平替」（平價版），有店員介紹超市裏的一款厚切豬排很受到顧客的歡迎，「有香港顧客說在香港買類似產品都要120多元，這裡只要60幾元，便宜了50幾塊。」

《香港01》記者比較，以清潔用品為例，山姆超市出售的威露士消毒洗衣液為$30/2.5kg，雖然比香港出售的3L容量較少，但除開仍是較為划算；至於同容量的斧頭牌 AXE檸檬洗潔精，香港售價平均高於$20/支，但山姆超市售價僅約$14.5/支。

然而，並非所有山姆超市的產品都會比香港便宜。以食品為例，Nutella能多益榛果可可醬在網購平台HKTVMall 上購買更划算；美祿麥芽朱古力粉即沖飲品在百佳超市的售價更便宜。

負責豪華山姆團的中港車司機指出，現在開出現不少北上包團去深圳前海山姆旗艦店的客人，但因為要載的貨比較多，「7人座但只能接4人單」，單趟過去700元港幣，來回1400元，4人均分的話一人也要350元港幣，可見豪華山姆團大部分的經費用在了車資。

除了參團，自行前往深圳前海山姆旗艦店的旅客可以從深圳灣口岸打車，來回價格大約在60-80人民幣左右。付費巴士方面，港九新界巴士線單程或雙程$60起。由香港經深圳灣口岸前往前海山姆、歡樂港灣的巴士分別有五條巴士路線，分別是港島線、新界線、東九龍線和西九龍巴士線，另外設有機場及海洋公園上車站。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

