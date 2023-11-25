金正恩4天跑3趟航太局　用自家衛星查看「夏威夷、關島」美軍基地

▲北韓官媒25日發布照片，金正恩前往國家航空航天技術總局平壤綜合控制中心，視察首枚進入軌道的軍事偵察衛星的運作情況，表情笑得相當開心。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）5月、8月經歷兩次發射失敗後，本月21日第三度發射將首枚間諜衛星成功送上軌道，領袖金正恩一連兩天前往了位於首都平壤的國家航空航天技術總局（NATA）控制中心，查看南韓多地與夏威夷美軍基地的衛星影像，照片中他笑得愉悅。由於金正恩22日也曾視察平壤控制中心，等於在4天內造訪多達3次。

▲金正恩21日晚間視察軍事偵察衛星發射。（圖／路透）

根據韓聯社報導，北韓官媒朝鮮中央通訊社25日表示，金正恩國務委員長24日造訪國家航空航天技術總局平壤綜合控制中心，視察了21日發射的軍事偵察衛星的運作準備狀態，衛星在24日上午10時15分至27分間越過朝鮮半島上方，金正恩查看並具體瞭解了南韓的木浦、群山、平澤、烏山、首爾等重要軍事基地與多個地區的衛星影像資料。

南韓在木浦設有防禦南部海域的海軍第3艦隊，群山有韓國空軍與駐韓美軍空軍基地，平澤有堪稱世界最大規模的美軍海外基地的美國陸軍韓福瑞營（Camp Humphreys），烏山有韓國空軍作戰司令部以及美軍基地等。

▲金正恩24日帶著金主愛訪問國家航空航天技術總局。（圖／達志影像／美聯社）

隔天，金正恩25日上午再次抵達平壤控制中心，查看了偵察衛星從9時59分至10時2分間，所拍攝的南韓鎮海（註：設有美韓海軍基地）、釜山（美韓海軍基地、海軍作戰司令部）、蔚山、浦項（海軍基地）、大邱（美韓空軍基地）與江陵（韓國第18戰鬥飛行團）等重要目標地區的衛星照片。

朝中社特別提到，金正恩還查看了25日上午10時1分拍攝到停泊於釜山軍港的美國核動力航母「卡爾文森號」（USS CVN-70），以及凌晨5時13分拍攝到夏威夷珍珠港海軍基地與檀香山希卡姆空軍基地的衛星照片。報導補充，夏威夷是美軍印度太平洋司令部所在地，負責朝鮮半島相關事務。

此前，軍事偵察衛星發射後的第二天，金正恩即在22日首次造訪平壤控制中心，當時報導稱，他曾查看拍攝到關島美軍基地的衛星影像。截至25日，金正恩最近4天以來已經3度造訪此處。

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