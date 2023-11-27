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UNIQLO「隱藏服務」曝光！常客免費爽用　一堆人不知道

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日系品牌「UNIQLO」受到不少台灣人的喜愛，除了價格親民，還提供不少隱藏版服務，就有網友因身高緣故，意外發現若符合條件，可免費修改褲長，同時有兩種縫法可選，而貼心好康也引起討論。

網友在Dcard提到，每次買UNIQLO的9分褲，穿起來都像長褲一樣，而網路上一堆尺寸數字，也讓他一頭霧水。這番話釣出不少常客，表示UNIQLO門市有提供免費修改服務，可以先在試衣間試穿，再請現場人員協助。

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據UNIQLO官網指出，若在實體店舖購買的長褲商品需修改，可將發票、購買明細及欲修改的商品帶至店鋪，至於網路商店則要記得帶清單及商品，若不小心遺失，可以使用手機登入網路會員，出示網路商店的購買紀錄。

UNIQLO（示意圖／ETtoday資料照）

▲UNIQLO提供長褲修改服務。（圖／ETtoday資料照）

UNIQLO會依照商品結帳價格，酌收修改費用，如果結帳單價為790元以上，可直接免費修改，未滿則收100元；而修改方式有平針縫法及藏針縫法兩種。

說到「隱藏版服務」，日本居家品牌無印良品（MUJI）也有客製化的「刺繡服務」，不過台灣僅4間門市有提供，分別是新光三越台中中港店、新竹遠東巨城購物中心、新光三越台南西門店、高雄漢神巨蛋購物廣場；凡是購買布製品的顧客，可以從許多軟萌的圖案中選擇，繡上自己喜歡的圖案。

這個「刺繡服務」要等3到5個工作天，文字依大小不同，以一個字母30-40元計價；圖案則依據大小和複雜度，單個圖案以150至350元計價。

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