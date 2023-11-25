香港男欠債300萬港幣　買險運11公斤大麻來台...這下更慘

▲香港廖姓男子攜帶裝有乾燥大麻花的行李箱來台，遭安檢人員查獲。示意圖，與本案無關。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者白珈陽／台中報導

香港廖姓男子欠下300多萬港幣的鉅額債務，為想辦法賺錢，他以2萬元港幣（約台幣8萬元）為代價，接受販毒集團讓他走私大麻來台，不料入境台中清泉崗國際機場時，遭安檢人員發現他攜帶的行李廂裡，竟裝有20包、重達11.6公斤的乾燥大麻花。他坦承因欠下龐大債務才鋌而走險運毒，台中地檢署偵結，依運輸第二級毒品罪嫌將廖起訴。

起訴指出，廖男（24歲）積欠300萬元港幣債務，為賺取2萬元港幣酬勞，他接受身為販毒集團的周姓同夥提議，將大麻從香港走私來台；今年10月3日廖男來台前，周預先給廖2000元港幣，約定待廖順利入境後，拍照回傳，才將尾款1萬8000元港幣匯入戶頭。

同日下午3時40分，廖男入境台中機場，台中關人員安檢發現他的行李箱疑似夾藏毒品，打開後查獲到20包乾燥大麻花，重量達到11.693公斤，廖男隨即遭逮。

廖男起初辯稱，根本不知道行李箱內有何物，但檢方查出，廖男先前就曾受人委託從西班牙運毒到香港，且根據廖、周的對話，廖曾說「如果這樣做風險就很大，我拉進去照X光，有石頭（毒品）的話，我就死定了」等語，認定廖運毒犯行明確，由於廖最終坦承犯罪，檢方偵結依運輸第二級毒品罪嫌將他起訴。