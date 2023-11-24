網購未到貨卻接簡訊「取件成功」他氣炸　消保官教1招自救

▲一名梁姓買家網購商品未到貨，卻接到簡訊通知「取件成功」氣炸。（圖／梁先生提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名梁姓買家在蝦皮上訂購要價7000多元的不銹鋼流理台，但離譜的是，他在沒收到商品的情況下，手機卻接到「買家取件成功」的訊息，懷疑被騙，兩天後商品才到貨，他又擔心若商品有問題，恐因超出7天鑑賞期無法退貨。對此，消保官康馨壬表示，7天鑑賞期是以實際收到貨品起算，並非收到收貨通知，消費者也可舉證業者遲延給付造成的損害，向業者求償。

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▲買家不滿賣家做法怒投訴。（圖／梁先生提供）



據悉，梁姓買家以信用卡付費下單後，兩周後仍未收到商品，於是傳訊給賣家若再未到貨就要取消訂單，未料當天買家就收到「買家取件成功」的簡訊通知，但根本沒有收到商品，讓他懷疑被騙，又傳訊質問賣家「我們沒收到商品，為何會完成送達」，之後買家又等了兩天才收到商品。

對此，蝦皮官方表示，此訂單運送方式是賣家自行宅配，而非蝦皮整合物流，系統無法查詢出貨資訊，因此系統預設在賣家點選出貨後七天會完成訂單。消費者若在賣家出貨後七天內尚未收到商品，可申請「延長訂單撥款」或「申請退貨退款」，買家在申請時有任何疑問，可聯繫蝦皮客服尋求協助。

蝦皮表示，針對非蝦皮整合物流的退貨退款申請，蝦皮會確認商品實際到貨時間，以確保符合消保法七天鑑賞期規範。

針對這件消費糾紛，消保官建議，消費者若不滿意，可向蝦皮反映，對於延遲給付商品部分，可檢具因為延遲造成的損害或不便向業者求償，「至於有時效性的商品，例如結婚捧花等，因為過了結婚的時間點，買家已經用不到捧花了，如此情況就可以向業者申請退費！」