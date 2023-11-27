廚師吃河豚中毒亡…妻小頓失經濟支柱　老家是中低收入戶

▲南投縣府將吃剩的河豚送驗。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉一家擺夷料理店的洪姓廚師，將基隆友人贈送的河豚烹煮給鄰居一起食用，造成8人身體不適送醫、洪男自己中毒身亡。社會處查，洪男結婚育有1女，父母家中是中低收入戶，洪男意外身亡，家中頓失經濟支柱，社會處將啟動喪葬補助協助洪男後事。

南投縣府社會處林志忠表示，今天（27日）一早已請同仁聯繫洪男（44歲）的父母關懷慰問，經確認洪男父母是埔里中低收入戶，洪獨自到仁愛鄉工作後結婚育有1女，但初判家庭經濟不甚寬裕。

據了解，洪男年輕時就到仁愛鄉開設小吃店，主要販售特色擺夷料理，廣受饕客喜愛，在Google評論更有五顆星好評，不過在事件過後，目前Google上已呈永久歇業，洪男的離世讓妻小失去主要經濟來源，對此，社會處說，將再派遣社工作詳細家訪，並啟動喪葬補助等急難協助措施。

回顧本案，洪男25日中午收到基隆友人贈送的河豚，當日深夜10時左右料理成2道餐點，包括河豚魚肉湯、河豚生魚片，並找來8名友人同享。豈料8名友人隔天上午7時許，陸續出現手腳麻痹、難以坐立、頭部暈眩等症狀，遂前往洪男住處詢問，但門一開卻驚見，洪男倒臥在地已失去生命跡象，嚇得趕緊報案，洪男雖經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

全案由南投仁愛警分局松崗派出所調查，8名中毒患者由榮民總醫院埔里分院收治；吃剩的河豚食餘及生魚片，警方已查扣交由南投縣府衛生局送食品藥物管理署檢驗。

▲▼吃剩的河豚食餘及生魚片，由衛生局送食品藥物管理署檢驗。（圖／南投縣政府提供）



