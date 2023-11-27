福州也有人河豚中毒！男吃完1小時「臉麻、手腳發軟」：之前都沒事

▲河豚生魚片。（圖／南投縣衛生局提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

南投河豚中毒事件引發高度關注，日前大陸福建福州也有一對母親，吃了河豚後中毒，出現呼吸衰竭、心跳驟停等症狀，一度頻臨死亡。大陸醫師指出，河豚毒素結構穩定，經高溫煮沸、日曬、醃制、火烤等常規的烹調方式都難以破壞，0.5毫克即可致死，且無特效解毒藥。

據《福州晚報》報導，福建醫科大學附屬第一醫院日前搶救了一對河豚中毒的母子，其中母親已73歲，兩人被親友先後送到急診，出現意識不清、呼吸衰竭、雙側瞳孔散大等症狀。由於兒子食用量較大，甚至出現心跳驟停，經心肺復甦等搶救後才恢復生命跡象。

之後，加護病房的醫護人員密切監測，並為二人施予血液灌流、器官生命支持等個體化診療方案。幸運的事，這對母子逃過一劫，恢復了自主呼吸及意識，病情逐漸改善。

▲林男經救治已康復。（圖／福州晚報）

林姓兒子回憶道，他們家已不是第一次吃河豚，但此前處理到位並沒有中毒，此次是父母又買到一條約0.5公斤的河豚作為午餐菜餚，他吃了肉、母親喝了湯、父親沒吃。

林男接著說，午飯後他睡了1個多小時，醒來整個頭、臉及舌頭都發麻，手腳開始發軟，無法走路，「我意識到是河豚出了問題，趕緊打親戚電話送我上醫院。」林母則是在兒子去醫院後，才出現類似症狀，後續也被送去搶救。

附一醫院ICU主任林建東介紹，河豚會引起中毒，是因為它體內含有一種神經毒素，叫「河豚毒素」，通常潛伏期很短，短至10-30分鐘，長至3-6小時發病，若搶救不及時，中毒後最快10分鐘內死亡，遲者4-6小時死亡。

林建東提醒，不購買、不食用未經核准的農產品加工企業加工的河豚整魚，特別是不購買及食用野生河豚及其製品；若食用必須由專業的、有資質人員進行加工，同時應避免大量、一次性食用較多的河豚魚肉；食用後留意是否有口唇發麻、肢體無力等不適表現，一旦出現中毒症狀，有條件及時催吐，並緊急前往醫院救治。