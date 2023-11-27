河豚神經毒素是氰化鈉1千倍！「煮過就安全」是錯誤觀念

▲南投傳出有廚師料理河豚當消夜，還邀請友人一起來食用，未料竟自己中毒身亡。（圖／南投縣衛生局提供）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投傳出有廚師料理河豚當消夜，還邀請友人一起來食用，未料竟自己中毒身亡，其他8名友人也因出現手腳麻痺、頭暈送醫治療。據悉，洪姓廚師吃了生魚片，其他友人僅喝湯。南投縣衛生局長陳南松表示，許多人誤以為食物煮過就安全，但其實河豚的神經毒素具耐熱性，並不會被高溫破壞。食藥署也提過，河豚毒素強度約為氰化鈉的1000 倍以上。

南投縣衛生局表示，有毒河豚所含之河豚毒素屬於神經毒素，其潛伏期短，民眾食用河豚後約10～45分鐘即有症狀，主要為唇舌麻痺、四肢麻痺、嘔吐、失聲、漸進性肌肉麻痺、四肢抽搐、呼吸困難、血壓下降和意識消失等，由於目前並無解毒劑，且毒素不會因加熱而失去毒性，即使河豚經過烹煮後仍有可能造成食品中毒。

▲陳南松提醒，河豚的神經毒素並不會被高溫破壞，煮過仍有毒性，民眾千萬不要輕易嘗試。（圖／南投縣政府提供）



陳南松也提醒，河豚種類眾多，辨別不易，食用河豚風險大，台灣水產品種類繁多，民眾可選擇無毒的魚種食用，避免食用河豚是保護自己的最佳方式，切勿貪圖美味冒險嚐試。民眾若因食用河豚而有上述症狀，應於就醫時，告訴臨床醫師，以利診斷及治療。

南投縣政府衛生局在 26 日上午9點20分左右接獲埔里榮民醫院通報，有民眾9人於25日晚間吃了「河豚魚肉湯、河豚生魚片」，隔天上午7時陸續出現手腳麻痹、難以坐立、頭部暈眩等症狀，目前1人死亡，8人就醫，經調查患者疑似食用河豚所致，目前於醫院治療中。

一名中毒民眾表示，洪姓廚師收到基隆友人贈送1隻河豚後便煮成「河豚魚肉湯、河豚生魚片」，晚上邀請鄰居友人一起品嘗河豚料理，並沒吃其他東西，但因大家返家後開始不舒服，隔天也前往小吃店要問洪男原因，未料竟發現洪男已經身亡，趕緊報警，現已由南投縣政府警察局仁愛分局松崗派出所調查；其他中毒民眾全數由榮民總醫院埔里分院收治，都已經出院。警方查扣河豚食餘及生魚片等，由南投縣衛生局送食藥署檢驗。