　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

河豚神經毒素是氰化鈉1千倍！「煮過就安全」是錯誤觀念

▲河豚生魚片。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投傳出有廚師料理河豚當消夜，還邀請友人一起來食用，未料竟自己中毒身亡。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投傳出有廚師料理河豚當消夜，還邀請友人一起來食用，未料竟自己中毒身亡，其他8名友人也因出現手腳麻痺、頭暈送醫治療。據悉，洪姓廚師吃了生魚片，其他友人僅喝湯。南投縣衛生局長陳南松表示，許多人誤以為食物煮過就安全，但其實河豚的神經毒素具耐熱性，並不會被高溫破壞。食藥署也提過，河豚毒素強度約為氰化鈉的1000 倍以上。

南投縣衛生局表示，有毒河豚所含之河豚毒素屬於神經毒素，其潛伏期短，民眾食用河豚後約10～45分鐘即有症狀，主要為唇舌麻痺、四肢麻痺、嘔吐、失聲、漸進性肌肉麻痺、四肢抽搐、呼吸困難、血壓下降和意識消失等，由於目前並無解毒劑，且毒素不會因加熱而失去毒性，即使河豚經過烹煮後仍有可能造成食品中毒。

▲▼ 南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒，釀1死8人送醫 。（圖／南投縣政府提供）

▲陳南松提醒，河豚的神經毒素並不會被高溫破壞，煮過仍有毒性，民眾千萬不要輕易嘗試。（圖／南投縣政府提供）

陳南松也提醒，河豚種類眾多，辨別不易，食用河豚風險大，台灣水產品種類繁多，民眾可選擇無毒的魚種食用，避免食用河豚是保護自己的最佳方式，切勿貪圖美味冒險嚐試。民眾若因食用河豚而有上述症狀，應於就醫時，告訴臨床醫師，以利診斷及治療。

南投縣政府衛生局在 26 日上午9點20分左右接獲埔里榮民醫院通報，有民眾9人於25日晚間吃了「河豚魚肉湯、河豚生魚片」，隔天上午7時陸續出現手腳麻痹、難以坐立、頭部暈眩等症狀，目前1人死亡，8人就醫，經調查患者疑似食用河豚所致，目前於醫院治療中。

一名中毒民眾表示，洪姓廚師收到基隆友人贈送1隻河豚後便煮成「河豚魚肉湯、河豚生魚片」，晚上邀請鄰居友人一起品嘗河豚料理，並沒吃其他東西，但因大家返家後開始不舒服，隔天也前往小吃店要問洪男原因，未料竟發現洪男已經身亡，趕緊報警，現已由南投縣政府警察局仁愛分局松崗派出所調查；其他中毒民眾全數由榮民總醫院埔里分院收治，都已經出院。警方查扣河豚食餘及生魚片等，由南投縣衛生局送食藥署檢驗。

ET快訊
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危
林襄10年前照片遭翻出！　釣出本人回應：世界上沒有醜女人
吳慷仁要徵經紀人！　拿影帝媽媽哭了…吳建豪傳訊息恭喜「好啦你

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝

4天前登屏東霧頭山…法籍男女迷路待救！警消持續搜救中

停車讓闖紅燈行人險被追撞！到底該不該讓吵翻天　警方解答了

雲林機車載大鏡搖晃蛇行！反光嚇到後方駕駛　警：已觸法可開罰

洗錢大亨郭哲敏狠撈16.5億　買房產、畫作、跑車隱匿犯罪所得

澳州蛇蝎美女成魔之路曝！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股

看A片淫聲擾人！男遭安全帽狂K爆頭亡　室友怨「講不聽」判5年6月

遭控縱放「路倒酒駕男」回家　高雄警：有摸排氣管是冰冷的

10度低溫燒炭取暖釀1死！倖存姊妹花現況曝　將接受高壓氧治療

88會館郭哲敏洗錢217億元追加起訴　名下資產已被查扣6.5億

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝

4天前登屏東霧頭山…法籍男女迷路待救！警消持續搜救中

停車讓闖紅燈行人險被追撞！到底該不該讓吵翻天　警方解答了

雲林機車載大鏡搖晃蛇行！反光嚇到後方駕駛　警：已觸法可開罰

洗錢大亨郭哲敏狠撈16.5億　買房產、畫作、跑車隱匿犯罪所得

澳州蛇蝎美女成魔之路曝！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股

看A片淫聲擾人！男遭安全帽狂K爆頭亡　室友怨「講不聽」判5年6月

遭控縱放「路倒酒駕男」回家　高雄警：有摸排氣管是冰冷的

10度低溫燒炭取暖釀1死！倖存姊妹花現況曝　將接受高壓氧治療

88會館郭哲敏洗錢217億元追加起訴　名下資產已被查扣6.5億

為了平安玩到《GTA6》　海外玩家發願「要戒菸」撐到遊戲上市

家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

《黑暗榮耀》金編新作卡司超狂！秀智金宇彬隔7年合作　安恩真有望加盟

視網膜停更YT「放棄120萬訂閱」！認放下更輕鬆：做這樣決定就對了

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

出國旅遊「網路怎麼選最好？」　一票人激推1方案：用了愛上

法國教師遭「割喉斬首」當街死　6學生竟是幫兇！為1萬元出賣老師

明早16度！周四變天「北部驟降7度」2地迎雨　濕涼4天才回暖

還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝

嘉義基督教醫院首例肝臟移植手術　「新肝新生」展現優質技術

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

社會熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

露營區不合法！母女帳篷燒炭取暖釀1死2傷

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

即／苗栗台72線油電車撞緩撞車！又是自動駕駛惹禍

相親驚見「鄉土劇女星」　黑心婚友社榨乾純情男

即／南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒！1死8人送醫

第一次吃河豚釀1死8傷　暖心老闆邀鄰居品嚐自身亡

獨／神秘女情報員長相曝　聯手男中校資A千萬遭上銬

搶救畫面曝！2女兒意識模糊「一坐一躺」送醫

帳篷內炭火取暖！單親媽中毒喪命　2女兒不知母死訊

搭台鐵直播被嫌吵遭制止　立委參選人竟噴辣椒水

更多熱門

相關新聞

河豚毒死亡率飆61%！專家也怕爆「2招防中毒」

河豚毒死亡率飆61%！專家也怕爆「2招防中毒」

南投縣仁愛鄉26日驚傳民眾吃河豚釀1死8中毒的悲劇。毒物專家招名威坦言，河豚中毒事件屢見不顯「很讓我心驚驚」。他說，台灣河豚種類約30餘種，一般以肝臟及卵巢毒性最高，皮膚及腸子次之。河豚毒素毒性極強，即使加熱也無法破壞，死亡率飆61%。應避免食用來路不明，或自己不認識的水產品，也不要食用內臟以降低中毒機率。

第一次吃河豚釀1死8傷　暖心老闆邀鄰居品嚐自身亡

第一次吃河豚釀1死8傷　暖心老闆邀鄰居品嚐自身亡

吃河豚釀1死8送醫！他「只喝湯沒吃肉」也中毒

吃河豚釀1死8送醫！他「只喝湯沒吃肉」也中毒

誤食劇毒河豚「1死8送醫」　食藥署曝「致命風險」

誤食劇毒河豚「1死8送醫」　食藥署曝「致命風險」

南投傳吃河豚中毒「1死8送醫」　毒物醫揭3危險特性

南投傳吃河豚中毒「1死8送醫」　毒物醫揭3危險特性

關鍵字：

河豚南投中毒

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面