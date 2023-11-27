獨／遊清境小吃店打包快炒當消夜　老闆熱情分享河豚湯4人中毒

▲南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒，釀1死8人送醫，現傳出有4人是外地遊客到南投遊玩，吃了老闆熱情分享的河豚肉湯才中毒。（圖／南投縣政府提供）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投傳出一名44歲洪姓廚師料理河豚當消夜，還邀請鄰居友人一起來食用，未料竟自己中毒身亡，其他8名友人也因出現手腳麻痺、頭暈送醫治療。據悉，8名中毒者中，有4人是外地遊客，當時到小吃店裡打包快炒當消夜，洪男熱情分享河豚肉湯給他們才會中毒；另外4人則是當地友人。

▲警方隨後查扣河豚食餘及生魚片等由南投縣政府衛生局送食品藥物管理署檢驗。（圖／南投縣政府提供）



南投縣政府衛生局在昨（26）日接獲埔里榮民醫院通報有民眾9人在25日晚間吃了「河豚魚肉湯、河豚生魚片」，結果隔一夜陸續出現手腳麻痹、難以坐立、頭部暈眩等症狀，目前1人死亡，8人就醫，經調查患者疑似食用河豚所致。警方進一步調查，中毒的8人當中，有3男1女是外地來的遊客，當晚到洪男店裡打包一些快炒想帶回民宿當消夜，洪男熱情分享河豚肉湯給他們一併帶回食用，才會中毒；另外3男1女則是當地居民。

一位中毒的病患透露，洪男說收到基隆友人贈送1隻河豚，邀請大家分享食用，到現場就看到河豚魚肉湯、河豚生魚片，共計9人吃用，沒再吃其他料理。

據悉，除了洪男吃了河豚生魚片外，其他人只喝湯，喝湯的人陸續在26日陸續出現手腳麻痹、難以坐立、頭部暈眩等症狀，隔天一早要到小吃店問洪男原因，未料竟發現洪男已經死亡，趕緊報案。警方隨後查扣河豚食餘及生魚片等由南投縣政府衛生局送食品藥物管理署檢驗。