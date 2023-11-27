首次煮食河豚釀1死8傷！基隆友人送上山　暖心老闆邀鄰居品嚐自身亡

▲南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒，釀1死8人送醫 。（圖／南投縣政府提供）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

位在南投仁愛鄉一家擺夷料理小吃店「家哥的店」洪姓廚師，25日中午收到基隆友人贈送1隻河豚，當晚烹煮成河豚魚肉湯、河豚生魚片，晚上10點多找來鄰居友人共計9人一起品嘗，沒有吃其他料理，未料，洪男竟中毒身亡，其他8人手腳麻痹、難以坐立、頭部暈眩等症狀送醫。據悉，洪男店內主要以擺夷料理為主，未曾賣過河豚料理。

據了解，洪男年輕時就在當地從業，後來自己創業開設小吃店，店內都賣當地特色的擺夷料理，在Google評論上獲得五顆星好評，為人很熱心睦鄰，不時會邀請鄰居或朋友到店裡品嚐自己的創意料理，但未曾聽說過有賣河豚肉。但現在Google上已經呈「永久歇業」。

▲警方查扣河豚食餘及生魚片等由南投縣政府衛生局送食品藥物管理署檢驗。（圖／南投縣政府提供）



至於河豚肉哪裡來？根據中毒的民眾透露，洪男有說是收到基隆友人贈送1隻河豚，當晚就煮成「河豚魚肉湯、河豚生魚片」2道菜，到店裡時看到的都是已經處理過的河豚肉，沒再吃其他料理。

全案除了洪男因死亡，已由南投縣政府警察局仁愛分局松崗派出所調查；其他有吃河豚料理的民眾因出現手腳麻痹、難以坐立、頭部暈眩等症狀，全數由榮民總醫院埔里分院收治。由警方查扣河豚食餘及生魚片等由南投縣政府衛生局送食品藥物管理署檢驗。