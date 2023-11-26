Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」　曝原意：1碗120跟1口300怎比

▲牛肉湯炎上事件，Cheap臉書發文澄清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

百萬網紅Cheap近日跟網友交流時，說出一句「我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」，被網友認為是在攻擊台南牛肉湯，言論瞬間炎上。對此，Cheap今晚（26日）澄清，強調從未說牛肉湯不好喝，他指的是品種、飼料、飼養環境，不可能比得上日本和牛，「畢竟一碗120跟一口300怎麼比」。

網紅Cheap在臉書針對「牛肉湯爭議」表示，他當時留言的是，農業記者撰寫的文章，內容是討論台灣牛肉湯的肉品來源，點出了台灣肉品的問題，包含客人無法得知吃下肚的牛肉來源是乳公牛、閹牛、淘汰牛或緊急屠宰119牛，以及乳公牛養殖環境不好，空間擁擠，排遺未清理，無牛床等問題。

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Cheap認為，那一篇文章想要表達的是，希望台灣牛肉產業環境可以更好，因此他看到有人說「覺得牛肉湯不輸A5和牛」，才讓他覺得奇怪，他強調自己從未說牛肉湯不好喝，甚至今年還拍影片說台灣的牛肉湯很好喝，他針對的是品種、飼料、飼養環境不可能比得上日本和牛，畢竟一碗120跟一口300怎麼比。

▲網紅cheap強調，他從未說牛肉湯不好喝。（圖／記者屠惠剛攝）

Cheap最後說，希望未來大家喝牛肉湯時，能問店家「你們牛肉哪裡來的？是什麼牛？有看過他們的飼養環境嗎」，只有客人關心，店家才會回頭詢問肉商，肉商感受到壓力，肉牛的環境才可能發生改善，他也感嘆，「希望大家能有判斷能力，我只有一張嘴，光闢謠就跑斷腿了，真心覺得累」。