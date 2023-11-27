他狂列「台南牛肉湯」口袋名單！網友喊朝聖　台南人洗版笑了

▲台南牛肉湯示意圖，與本文無關。（圖／記者唐鎮宇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬網紅Cheap掀起的「牛肉湯之亂」持續延燒，臉書粉專「台南式 Tainan Style」就整理出一大串口袋名單，再度引爆熱論，大票網友火速收藏，不過台南鄉親們則不約而同直呼，「好險沒有我最愛的」、「鬆了一口氣」。

眼看台南牛肉湯成為熱議焦點，「台南式 Tainan Style」昨洋洋灑灑列出24間推薦的牛肉湯店，而來源是兩年多前粉絲調查的統計結果，再摻雜小編意見，至於排序並沒按照名次，而超有名氣的夯店也不列入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專還不忘笑說，「今天網路上都在吵什麼台南牛肉湯和A5和牛，其實我到現在都還沒搞懂在吵什麼，但既然都吵起來了，我怎麼能缺席。」

PO文引起熱烈迴響，不少外地網友留言直呼，「感謝分享，該找一天去台南快閃喝碗牛肉湯了」、「台南牛肉湯是唯一真愛」、「牛肉湯是吃懷念的」、「感謝提供名單，過兩個月再去台南玩」、「我覺得和牛吃幾口可以，但吃太多真的超膩，還是牛肉湯最適合我」。

▲台南牛肉湯推薦名單。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

然而，台南人則反應大不同，紛紛笑回「看到名單我就放心了」、「我台南人，我放心了」、「完美避開我會去的店」、「麻豆阿蘭也很讚，還是小編故意不放，如果是這樣...當我沒說」、「好險沒有我的愛店」、「哇，這些都超好吃唷，大家記得一定要去。太棒的名單」、「真的鬆了一口氣」、「好險我的第一名沒出現」、「真心喜歡的還好沒有在上面！哈門（阿門）」。

就連粉專小編都坦言，「你真的以為我會把我的愛店放上面？太天真了吧，我也是台南人欸。」

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人

或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「hamei15」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折