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Cheap「掀牛肉湯之亂」喊冤　前空姐不忍了！揭廉價網紅行銷套路

▲▼「從沒說牛肉湯不好」　網紅Cheap：1碗120跟1口300怎麼比。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲牛肉湯炎上事件，Cheap臉書發文澄清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬網紅Cheap近日在跟網友交流時，針對「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」提出質疑，而引爆論戰，對此他澄清從未說牛肉湯不好喝，並解釋原意；不過，8年前復興航空空難倖存的空服員黃敬雅看完則不以為然，認為這是廉價網紅的行銷套路。

眼看自己的一段話引爆台南牛肉湯之亂，Cheap昨夜解釋，當初留言的那篇文章，主要是點出台灣肉品的問題，因此當他看到有人說「牛肉湯不輸A5和牛」，才會覺得奇怪，同時也強調自己從未說牛肉湯不好喝，而是針對品種、飼料、飼養環境等做比較，「畢竟一碗120跟一口300怎麼比？」

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對此，前空姐黃敬雅搖頭直呼，「廉價網紅的行銷套路就是到處點火、硬要評論，製造對立後被批評、被輿論反噬後，再說自己得罪側翼、被抄家。」

▲前空姐認為，這是網紅的行銷套路。（圖／翻攝自臉書／黃敬雅 Huang Ching-Ya）

▲前空姐認為，這是網紅的行銷套路。（圖／翻攝自臉書／黃敬雅 Huang Ching-Ya）

而一席話也掀起討論，不少網友留言表示，「廉價網紅也只配用這種廉價的手段炒作自己」、「不意外」、「故意引戰炒流量，被電又說別人抄家」、「精湛，完美解釋」、「然後還有一堆人跟隨才厲害」。

值得一提的是，當初那篇探討台灣酪農業與牛肉湯的文章，在Cheap留言後，作家陳志東也進一步解釋，「台灣牛肉目前確實不會有日本A5和牛好，但強在新鮮不經過冷凍，且部分業者有在加強改善飼養環境與品質提昇。這裡的文章點出種種問題都是期望未來養殖環境與牛肉湯都能更好，不是為了酸我們自己國內的產業潑冷水。」

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關鍵字：

網紅牛肉湯肉品廉價論戰

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