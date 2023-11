以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯！　年紀最小僅14歲

▲以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯,包含24名女性和15名未成年人。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

以色列與哈瑪斯達成停火協議的第3天,以色列釋放了39名巴勒斯坦囚犯和被拘留者,包含24名女性和15名未成年人,年紀最小的僅14歲。他們返回約旦河西岸(West Bank)時,數百名巴勒斯坦群眾揮舞著旗幟歡迎他們回家。

根據CNN報導,以色列監獄管理局證實,他們已經釋放了來自7所監獄共39名囚犯和被拘留者,包含24名女性和15名未成年人。從曝光的畫面可以看到,當監獄巴士抵達約旦河西岸城市雷馬拉(Ramallah)時,數百名巴勒斯坦人揮舞旗幟迎接。

▲獲釋的巴勒斯坦囚犯與家人緊緊相擁。(圖/達志影像/美聯社)



據了解,被釋放的18歲以下青少年中,有2人年僅15歲,而年紀最小的才14歲。現年17歲的穆罕默德(Mohammad dar-Darwish)向BBC表示,他能夠回家真的開心地頭暈目眩;他因為向以色列士兵投擲汽油彈而被判7個月監禁,但他始終否認這項指控。

▲▼約旦河西岸數百名群眾上街歡迎獲釋囚犯返家。(圖/達志影像/美聯社)



在最新的停火協議中,以色列提出了一份可能獲釋的300名巴勒斯坦囚犯名單,名單中有40%是未滿18歲的少年,還有32名婦女和1名未成年少女。此外,這300人名單中,大多數都是在監獄裡等待審判,只有不到四分之一的人被定罪。

現年38歲的女子賈畢斯(Israa Jaabis)也在這次的釋放名單中,她的汽車2015年在距離約旦河西岸一個檢查站1.5公里處起火,結果被以色列認為是汽車攻擊未遂,儘管家人稱是引擎故障,仍被判處11年監禁,以色列甚至拒絕替在失火中臉部受傷的她進行治療。

賈畢斯被關8年後獲釋,她返家第一件事就是緊緊擁抱已經15歲的兒子,當年她被捕時兒子才8歲。

