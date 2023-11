哈瑪斯「釋放俄籍人質」感謝普丁！　25歲男去音樂祭工作遭綁

▲哈瑪斯為了感謝普丁政府的立場,釋放了一名俄羅斯籍人質。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯26日釋放了第3批共17名人質,哈瑪斯也特別指出,為了向莫斯科在這場戰爭抱持的立場表達感謝,其中一名獲釋的外國人質為25歲俄羅斯籍男子。

根據《路透社》報導,哈瑪斯26日遵守停火協議,釋放了17名人質,包含14以色列人與3名外國人。哈瑪斯特別強調,其中一名獲釋的外國人為俄羅斯籍,而這麼做是為了感謝俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在以哈戰爭中所抱持的立場。

▲▼遭哈瑪斯綁架的25歲俄羅斯男子克里沃伊(Roni Krivoi)獲釋。(圖/路透)



《以色列時報》指出,獲釋的俄羅斯籍人質是25歲的克里沃伊(Roni Krivoi),他10月7日在以色列南部舉行的超新星音樂節(Supernova)上擔任音響技師,結果遭哈瑪斯襲擊綁架。

他的姐姐茱莉亞(Julia)說,克里沃伊在當天上午10時發簡訊向家人報平安,11時還傳送了自己的位置,但中午12時就變成一名講阿拉伯語的人接起電話,接下來就音訊全無,而家人們是在10月12日得知他是遭綁架的其中一人。

Roni Krivoi is back with his family pic.twitter.com/qfKBehxK9T