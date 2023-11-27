巴勒斯坦學生在美國街頭遭槍擊！　家屬要求仇恨犯罪調查

▲在美國念大學的3名巴勒斯坦學生遭槍擊，目前傷勢不一正在接受治療。（圖／翻攝自X）



文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

在美國念大學的3名巴勒斯坦學生昨天在佛蒙特州遭人槍擊，家屬今天等待他們接受救治的進一步消息同時，也呼籲美國官員從仇恨犯罪的角度調查這起事件。

路透社報導，警方表示，分別就讀羅德島州布朗大學（Brown University）的阿瓦塔尼（Hisham Awartani）、賓夕法尼亞州哈佛學院（Haverford College）的哈密德（Kinnan Abdel Hamid）、康乃狄克州三一學院（Trinity College）的阿邁德（Tahseen Ahmed）昨晚在佛蒙特大學（University of Vermont）附近遭人槍擊，傷勢不一，正接受治療。

Three young Palestinian men, Hisham Awartani, Tahseen Ali and Kenan Abdulhamid, students at Brown and other US universities, were shot last night on their way to a family dinner in Burlington, USA. Their crime? Wearing the Palestinian keffiyeh. They are critically injured. And… pic.twitter.com/OwafFkHwg4 — Husam Zomlot (@hzomlot) November 26, 2023

伯靈頓（Burlington）警方尚未確認或逮捕槍手，也沒有針對可能的動機進行評論。路透社無法跟發言人取得聯繫。

親巴勒斯坦的非營利組織中東理解研究所（Institute for Middle East Understanding）今天發布學生家屬聲明說：「我們呼籲執法機構展開徹底調查，包括將本案當做仇恨犯罪。不把槍手繩之以法，我們無法安心。」

自從以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）10月7日爆發衝突以來，美國出現一波伊斯蘭恐懼症和反猶太主義事件飆升趨勢，包括暴力襲擊和線上騷擾。

巴勒斯坦外交部今天表示，3名學生當時操阿拉伯語、頭戴傳統阿拉伯頭巾（keffiyeh），呼籲美國當局追究應該負責任人士之責。

▲抗議群眾聚集在洛杉磯街頭要求以色列停火。（圖／達志影像／美聯社）



美國－阿拉伯反歧視委員會（American-Arab Anti-Discrimination Committee）今天也發布聲明，呼籲州和聯邦執法機構從仇恨犯罪角度調查本案。

「我們正經歷反阿拉伯和反巴勒斯坦情緒史無前例地飆漲，本案是那種仇恨轉趨暴力又一案例。」

伯靈頓警方在新聞稿中表示，警方於昨晚約6時30分對這起槍擊的報案作出回應，在佛蒙特大學校園附近的現場發現兩人受傷，在不遠處發現第3名傷者。3人後來都被送到佛蒙特大學醫療中心（University of Vermont Medical Center）救治。

位在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉友誼學校（Ramallah Friends School）在臉書（Facebook）發文，表示3名被害人是這所中學畢業生。

發文提到：「我們的心與他們及家屬同在，祈禱他們完全康復，尤其考量到傷勢嚴重程度：阿瓦塔尼和阿邁德分別背部、胸部中彈，哈密德受到輕傷。」