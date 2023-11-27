哈瑪斯要求延長停火4天　以國總理表示歡迎：每天須釋放10名人質

▲納坦雅胡對延長停火換取更多人質釋放的可能性表示歡迎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈已經完成第三輪交換人質，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯進一步表達延長停火2至4天的希望。對此，以色列消息人士指出，戰爭內閣正在討論延長停火的可行性；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也說明，他對每釋放10名人質就延長停火一天的可能性表示歡迎。

綜合外電報導，哈瑪斯通知調停人，表示願意將目前的停火協議延長到4天，最多釋放40名人質。哈瑪斯於26日釋放第三批人質共17人，其中14名為以色列籍，包括一名擁有以色列與美國籍的女童，以色列則釋放39名巴勒斯坦囚犯。

納坦雅胡在一段影片中說道，「我們將更多的人質帶回家，孩童與婦女，當我們看到家庭團聚時，我和全國都打從內心深處感動。」他說他告訴美國總統拜登，4歲女童艾丹（Avigail Idan）獲釋令人開心，但另一方面，她回到一個早已沒有父母的現實是多麼令人難過。艾丹的父母10月7日哈瑪斯的突襲中喪生。

▲以色列部分人質陸續獲釋。（圖／路透）



納坦雅胡也告訴拜登，只要每天再釋放10名人質，目前為期4天的停火協議就有望延長，「在協議結束後，我們會全力恢復目標：摧毀哈瑪斯，確保加薩不會走回舊路，當然還有讓我們所有的人質獲釋」，「我很肯定我們會完成任務，因為我們別無選擇。」

消息人士指出，以色列戰爭內閣已針對哈瑪斯的延長停火要求進行討論。他同樣表示，只要哈瑪斯每天釋放至少10名以色列人質，停火協議內容就可維持不變。

以色列與哈瑪斯上周達成4天停火協議，哈瑪斯必須釋放至少50名被俘虜至加薩的女人和小孩。