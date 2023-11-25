230萬高鐵會員留意！部分點數年底到期　300件商品免費兌或加價購

▲高鐵會員點數可免費換商品。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

目前高鐵有超過230萬名會員，只要購票搭車每20元累積1點，由於年底將至，台灣高鐵公司提醒，不少會員2022年累積點數今年底將到期，「點數365」平台提供近300商品可憑點數免費兌換或加價購買，也可抵扣車票金額，最低99點就可兌換，提醒高鐵會員趕快檢查點數帳戶。

加入高鐵TGo會員，只要購票搭車，每滿20元就可以累積一點點數，以北高票價1490元為例，至少可累積74點，由於年底將至，前一年度2022年累積的點數將在今年12月31日到期，屆時點數將消失，倒數剩1個多月，台灣高鐵也提醒230多萬名會員記得兌換點數，避免錯過優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵表示，會員可上「點數365」平台，提供近3百種商品，其中包括統一與全家兩大超商、星巴克與路易莎等多品牌咖啡可兌換，也有肯德基、爭鮮、舊振南與Mister Donut等知名美食，以及康是美與萬國通路等生活品牌。

「點數365」平台最低99點起就可兌換商品，以99點為例，可兌換超商茶葉蛋，美式咖啡285點起就可兌換，660點可換漢堡套餐，700點就可換購物中心禮券，除「純點兌換」商品外，另也可「點數加價購」，會員可用少少的點數就可以相當優惠價格購買各種商品。