別被太陽騙！今溫差近10度「低溫16度」　下周2波冷空氣襲台

▲今日北東降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，早晚各地低溫約15至19度，中南部日夜溫差近10度，明日東北季風減弱，下周則有兩波冷空氣影響，時間點落在周二、周四，各地低溫下探15度左右。

中央氣象署表示，今天東北季風影響，上半天桃園以北及東半部仍有降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭雨勢較持續，基隆北海岸已出現局部大雨，下半天除東北部仍容易下雨外，其他地區降雨機率會逐漸降低，至於新竹以南整天都是多雲到晴。

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各地早晚低溫16至19度，白天北部及宜花高溫21至24度，整天偏涼，其他地區可以來到26至28度，除中南部日夜溫差大外，白天南北間溫差也大，南來北往請留意溫度變化。

臉書粉專天氣風險貼文表示，今天受到東北季風影響，迎風面東北角與基隆北海岸降雨較明顯，大台北其他地區也是偶有陣雨，西半部或花東地區則是多雲或多雲時晴天氣為主，降雨機率不高。

今日北部東半部低溫19度左右，中南部低溫16-20度。高溫方面，北部東北部高溫21度左右，花東高溫24-26度，中南部高溫則是在26-28度，北部東北部全天濕涼，中南部及花東日夜溫差大。

▲周二有股乾冷空氣南下，全台高溫又下降1-2度，低溫也降到15-16度。（圖／記者湯興漢攝）

明日起東北季風減弱，全台雲量變少，陽光露臉，白天高溫略回升1-2度，周二有股乾冷空氣南下，全台高溫又下降1-2度，低溫也降到15-16度。周二這波冷空氣來得快走得也快，周三各地氣溫又要回升。

周四另一波東北季風增強，北部東北部轉陰雨，其他地區維持晴時多雲，這波東北季風影響較久維持到下周末，各地低溫下探15度左右。

臉書粉專林老師氣象站表示，今日受東北季風及輻射冷卻影響，迎風面雲量偏多，其它地區則仍維持多雲到晴天氣。各地早晚15至19度，白天北部及宜花地區高溫只有20至24度，整天偏涼，中南部、臺東地區高溫則在26至29度左右，不只早晚溫差大，南北溫差也不。