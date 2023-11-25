明天回暖！下周再變天「連2波降溫」下探15度　降雨範圍曝　

▲下周將有2波東北季風，北台灣降溫，中南部影響不大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(26日)東北季風減弱，氣溫回升，迎風面地區降雨趨緩，不過下周二(28日)又有東北季風來襲，北部、東北部低溫約17到18度，下周四再迎一波冷空氣，北部、宜蘭同樣約17到18度，小部分空曠地區下探15度，桃園以北、東半部將有降雨。

曾昭誠表示，明天東北季風減弱，北部、宜蘭溫度回升，明天迎風面地區降雨趨緩，基隆北海岸、大台北、宜蘭和東部有局部短暫雨，大台北飄雨時間會更少，其他地區多雲到晴。

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下周一到下周三水氣轉乾，下周二有一波東北季風，僅東半部有零星降雨，其他地方多雲到晴；下周三東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東北部、東部地區有零星短暫雨。

不過緊接著下周四又有一波東北季風增強，曾昭誠表示，這波東北季風影響北部、東北部天氣轉涼，且這波較為潮濕，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，新竹以南多雲到晴。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢，天氣先乾後濕，將有2波降溫。（圖／氣象署）

由於下周有兩波東北季風南下，曾昭誠表示，下周二這波東北季風影響時間僅有1天，北部和宜蘭溫度略降1到2度，白天高溫約22到23度，該波最低溫會出現在下周三清晨，低溫約17到18度。

曾昭誠說明，下周四另一波東北季風將影響到下個周六(12月2日)，北部、宜蘭低溫約17到18度，小部分局部空曠地區會再低1到2度下探15到16度，白天因為降雨，高溫降到22度，下周五約20度上下，中南部則沒有太大影響，該波東北季風預計12月3日減弱。