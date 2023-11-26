2縣市大雨！　「2波變天」探12℃

▲今晨雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

基隆市、新北市大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，周一下午起至周三另一波東北季風南下，全台平地的最低溫約可降至12度左右；周四至周六東北季風再增強，迎風面水氣增多。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象署）



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中央氣象署今天（26日）凌晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象署觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的13.7度。

氣象署說，今天東北季風影響，上半天桃園以北及東半部仍有降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢較持續，基隆北海岸已出現局部大雨，下半天除東北部仍容易下雨外，其他地區降雨機率會逐漸降低，至於新竹以南整天都是多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，各地早晚低溫16至19度，白天北部及宜花高溫21至24度，整天偏涼，其他地區可以來到26至28度，中南部日夜溫差大。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周一下午起至周三另一波偏乾的東北季風南下，冷空氣亦偏弱，周一西半部轉晴，東半部局部短暫雨逐漸停歇，周二、周三各地晴朗穩定；周一起至周三白天陽光下舒適，入夜因輻射冷卻效應，偏涼微冷，日夜溫差大，全台平地的最低溫約可降至12度左右，台北觀測站最低溫約可降至16度左右。



吳德榮分析，周四起至周六東北季風再增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴朗穩定，冷空氣仍偏弱，北台濕涼，中南部影響小。