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明後天短暫回溫！冷空氣下周又來「連2波降溫時程」　低溫探1字頭

▲▼寒流來襲，台北地區連日低溫多雨，今天(12/19)陽光終於露臉。228公園內不少上班族趁者午休時間出來曬太陽，享受暖暖的冬陽。（圖／記者湯興漢攝）

▲明後天東北季風減弱，白天短暫回溫，下周二又有冷空氣南下，低溫探1字頭。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今周六(25日)持續受東北季風影響，北部和東部有雨，明天降雨趨緩，下周二和下周四各有一波東北季風接力南下，將出現兩波降溫時程，最低溫可能跌破20度，下探1字頭。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天仍受東北季風影響，迎風面有降雨發生，今天降雨將出現在大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地，其中宜蘭雨勢會比較大，大台北、桃園山區整天會有飄雨，中南部整天降雨機率低，今天入夜後到明天宜蘭降雨趨緩，明天東北季風減緩。

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溫度部分，今天清晨大部分地區有15度上下低溫，白天北部、宜蘭約21到25度，北部與南部溫差較大，西半部清晨涼、白天受太陽加熱影響氣溫回升明顯，中南部白天上升28度。

未來一周將有2波東北季風灌頂，曾昭誠指出，未來一周在下周二(28日)、下周四(30日)出現兩波東北季風，北部白天溫度會下降，清晨夜晚低溫稍稍下降，中南部日夜溫差大，受東北季風影響，白天溫度約25度以上，夜晚清晨低溫約20度上下。

降雨部分，曾昭誠說明，明天東北季風減弱，迎風面降雨趨緩，下周一到下周三，水氣偏少，迎風面東半部及基隆北海岸水氣少，但仍有零星降雨，大台北、西半部降雨更少，幾乎沒有降雨；下周四開始，又一波東北季風增強，水氣多一點，桃園以北、東半部迎風面降雨機會高。

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