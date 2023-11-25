　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今東雨西晴　下周連2波冷空氣接力襲「北東甩雨」

▲▼寒流,冷氣團,低溫,冬天,下雨,雨天,保暖。（圖／記者周宸亘攝）

▲東北季風影響，東北部、東半部容易下雨。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天周六(25日)東北季風仍較強，迎風面東北部、東半部容易下雨，不過雨勢不大，西半部天氣穩定，呈現「東雨西晴」，溫度漸升，下周東北季風接力南下，乾冷的輻射冷卻作用，空曠地區又會有局部低溫發生，將觀察是否達大陸冷氣團標準，下周三稍減弱，下周四又有一波冷空氣南下。

天氣風險公司資深分析師、天氣職人吳聖宇表示，雖然東北季風今天周六較強，明天周日就會逐漸減弱，但迎風面的東北部、東半部都容易有下雨的機會，水氣不多，雨勢不大，不過還是可能影響出遊，相對下，西半部周末這兩天的天氣就很穩定，維持晴到多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度方面，吳聖宇說明，北台灣溫度起伏變化較大，今天較為偏涼，高溫只有21到23度，明天周日高溫會回升到23到25度，花東周末兩天高溫大致維持23到26度左右，中南部就比較溫暖，尤其南部內陸近山區局部單點高溫仍可能上看28到30度，南北之間的溫差變化較大。夜晚清晨低溫在中部以北到東北部空曠地區大約在14到16度左右，低溫沒特別低，卻讓中南部日夜溫差變化很大。

展望下周，吳聖宇指出，來自北方的東北季風仍將一波波南下影響台灣，預估下周一(27日)下午到晚間，新一波東北季風就會報到，並且會持續影響到下周三(29日)清晨左右，這一波東北季風的水氣仍然偏少，降雨區域以迎風面的東北部、東半部為主，其他地方天氣維持穩定。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢，下周冷空氣接力南下，全台各地低溫下探1字頭。（圖／氣象署）

吳聖宇提醒，下周一南下的這波東北季風帶動冷空氣南下的幅度可能會相對較大一點，如果配合天氣良好，乾冷的輻射冷卻作用，空曠地區又會有局部低溫發生，是否會達到大陸冷氣團標準值得觀察。

下周三白天起東北季風減弱，不過吳聖宇指出，很快下周四(30日)之後預估陸續還會有東北季風接力南下影響的機會，溫度起伏變化大，整體天氣型態繼續往冬季方向調整。依預報資料來看，短時間內南下冷空氣強度都還不致太強，低溫出現還需要依賴輻射冷卻作用來達成，進入12月之後冷空氣強弱變化還有待觀察。

ET快訊
高燒快7天、黃眼屎！　不少孩子染「燒久姬」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎明細曝光
快訊／全聯開出千萬發票！　買飲料就中獎
吳佩慈未婚夫被判定「犯罪集團首腦」！　阿姨判刑8年6個月
7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　澳男撒12萬狂歡
千萬保時捷毀了！　台7線自撞滾2圈
快訊／亞錦賽大巨蛋中韓戰加開觀眾席　後天公布第二波售票資訊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

少子化讓大學只想求生存！學者示警：不追求卓越將變平庸

手搖飲店「太有創意」　1現象讓一票人困擾：都要看英文

和朋友玩東京5天　「2狀況」讓他火大喊雷！全場卻羨炸：天使隊友

大陸爆「多重病原」疫情！疾管署宣布：即起機場戒備　急發醫界通函

國家兒童未來館競圖出爐！台灣團隊聯手伊東豊雄　秘密城市獲首獎

北市府徵才！　月薪最高70K

「打烊前30分鐘」買飲料　他問：算奧客嗎？店員吐真心話

剛拿駕照「連摔8次車」　新手瞎扯：女用胎騎起來不適應

瓦城集團出包！孕婦上吐下瀉險早產　疑半熟蛋惹禍...衛生局要查

230萬高鐵會員留意！部分點數年底到期　300件商品免費兌或加價購

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

53歲張秀卿停經半年「又見紅」：積極做人！　翁立友嫩妻超神祕..龍千玉認證「很美」

「魯蛇教練＋世界最爛球隊」逆天改命？　《下一球，勝利》比贏球更重要的事

客戶自通水管「整根卡管內」　業者嘆：搞成這樣花更多錢

郭書瑤弟捲共諜案..嘆「姊姊好難當」　Sandy提「交換弟弟」她：千萬不要XD

2歲娃不允許媽媽抱爸爸　聽到把拔不是她的秒爆哭

少子化讓大學只想求生存！學者示警：不追求卓越將變平庸

手搖飲店「太有創意」　1現象讓一票人困擾：都要看英文

和朋友玩東京5天　「2狀況」讓他火大喊雷！全場卻羨炸：天使隊友

大陸爆「多重病原」疫情！疾管署宣布：即起機場戒備　急發醫界通函

國家兒童未來館競圖出爐！台灣團隊聯手伊東豊雄　秘密城市獲首獎

北市府徵才！　月薪最高70K

「打烊前30分鐘」買飲料　他問：算奧客嗎？店員吐真心話

剛拿駕照「連摔8次車」　新手瞎扯：女用胎騎起來不適應

瓦城集團出包！孕婦上吐下瀉險早產　疑半熟蛋惹禍...衛生局要查

230萬高鐵會員留意！部分點數年底到期　300件商品免費兌或加價購

重機騎士明集結交通部「爭取上國道」！Cheap、山道猴作者將站台

柯文哲沒公開行程　他：史無前例怪現象！恐成「家裡蹲」候選人

少子化讓大學只想求生存！學者示警：不追求卓越將變平庸

秋意正濃 「揪，柑心」　享受台南椪柑酸甜多汁好滋味

金馬直擊／「冥婚會旺喔！」許光漢粉絲紅毯卡位　集氣再開雙蛋黃

屏東地檢連手屏東榮觀「向日葵計畫」20年　逾千人受惠　

百年不同風采　2023台南國際攝影節「城像•成相」四大展區開幕

手搖飲店「太有創意」　1現象讓一票人困擾：都要看英文

台鋼冬盟首戰投打都不理想　洪總說重話：選手要有自覺

研究：身上有「1味道」恐成蚊子天菜　維生素A衍生物減少叮咬

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

統一發票9、10月中獎號碼出爐

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

桶箍是什麼意思？答案揭曉

劈腿2位數護理師逼墮胎！10人訊息曝

大陸爆多重病原疫情！疾管署即起機場戒備

藍白破局最大苦主找人畫看板！趙少康回應

網紅嘆台灣住飯店貴　運將給2建議

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

明天降6度！下周更冷探14度

孕婦上吐下瀉疑半熟蛋惹禍　衛生局要查

台灣鹹酥雞「紅到歐洲」　高中生吃完超震驚

女YouTuber「台北雙連」搭小黃被性騷　運將開黃腔

台南牛肉湯竟是用乳牛！國產肉牛「乳牛」品種佔9成

更多熱門

相關新聞

明後天短暫回溫！冷空氣下周又來「連2波降溫時程」　低溫探1字頭

明後天短暫回溫！冷空氣下周又來「連2波降溫時程」　低溫探1字頭

今周六(25日)持續受東北季風影響，北部和東部有雨，明天降雨趨緩，下周二和下周四各有一波東北季風接力南下，將出現兩波降溫時程，最低溫可能跌破20度，下探1字頭。

今3區有雨！　下週更強冷空氣下探12℃

今3區有雨！　下週更強冷空氣下探12℃

明天日夜溫差逾10度　下波冷空氣急凍5天「全台有感」

明天日夜溫差逾10度　下波冷空氣急凍5天「全台有感」

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

強度直逼「冷氣團」！下周二入夜後最冷　最低溫下探11度

強度直逼「冷氣團」！下周二入夜後最冷　最低溫下探11度

關鍵字：

天氣氣象天氣風險吳聖宇東北季風冷空氣降溫降雨

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

YTR「最近紅什麼」宣布解散！

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

統一發票9、10月中獎號碼出爐

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

桶箍是什麼意思？答案揭曉

專櫃正品「全被日海關丟掉」 水兒：好想哭

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定喝

網紅FerFer痛哭宣布分手！

劈腿2位數護理師逼墮胎！10人訊息曝

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

李善均開撩女室長「出軌音檔外流」：超喜歡妳知道嗎

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

「MG 7超帥轎跑」登廣州車展！

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

更多

最夯影音

更多
準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面