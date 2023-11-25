今東雨西晴　下周連2波冷空氣接力襲「北東甩雨」

▲東北季風影響，東北部、東半部容易下雨。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天周六(25日)東北季風仍較強，迎風面東北部、東半部容易下雨，不過雨勢不大，西半部天氣穩定，呈現「東雨西晴」，溫度漸升，下周東北季風接力南下，乾冷的輻射冷卻作用，空曠地區又會有局部低溫發生，將觀察是否達大陸冷氣團標準，下周三稍減弱，下周四又有一波冷空氣南下。

天氣風險公司資深分析師、天氣職人吳聖宇表示，雖然東北季風今天周六較強，明天周日就會逐漸減弱，但迎風面的東北部、東半部都容易有下雨的機會，水氣不多，雨勢不大，不過還是可能影響出遊，相對下，西半部周末這兩天的天氣就很穩定，維持晴到多雲。

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溫度方面，吳聖宇說明，北台灣溫度起伏變化較大，今天較為偏涼，高溫只有21到23度，明天周日高溫會回升到23到25度，花東周末兩天高溫大致維持23到26度左右，中南部就比較溫暖，尤其南部內陸近山區局部單點高溫仍可能上看28到30度，南北之間的溫差變化較大。夜晚清晨低溫在中部以北到東北部空曠地區大約在14到16度左右，低溫沒特別低，卻讓中南部日夜溫差變化很大。

展望下周，吳聖宇指出，來自北方的東北季風仍將一波波南下影響台灣，預估下周一(27日)下午到晚間，新一波東北季風就會報到，並且會持續影響到下周三(29日)清晨左右，這一波東北季風的水氣仍然偏少，降雨區域以迎風面的東北部、東半部為主，其他地方天氣維持穩定。

▲未來一周溫度趨勢，下周冷空氣接力南下，全台各地低溫下探1字頭。（圖／氣象署）

吳聖宇提醒，下周一南下的這波東北季風帶動冷空氣南下的幅度可能會相對較大一點，如果配合天氣良好，乾冷的輻射冷卻作用，空曠地區又會有局部低溫發生，是否會達到大陸冷氣團標準值得觀察。

下周三白天起東北季風減弱，不過吳聖宇指出，很快下周四(30日)之後預估陸續還會有東北季風接力南下影響的機會，溫度起伏變化大，整體天氣型態繼續往冬季方向調整。依預報資料來看，短時間內南下冷空氣強度都還不致太強，低溫出現還需要依賴輻射冷卻作用來達成，進入12月之後冷空氣強弱變化還有待觀察。