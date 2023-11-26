桃園「圓夢婚禮」50對長輩扮新人　籲子女鼓勵父母快樂走出來

▲桃園市圓夢愛心關懷協會辦理溫馨的「阿公、阿嬤」世紀婚禮。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」第118場活動，25日於桃園區鉑宴會館辦理一場溫馨的「阿公、阿嬤」世紀婚禮。圓夢協會理事長謝慧謹特地穿上喜氣洋洋的大紅禮服，為受邀的50對阿公、阿嬤，一圓早年未穿西裝和白紗的婚紗夢，並和在場近400人士共同見証他們平凡的相互扶持夫妻情。

▲桃園市圓夢愛心關懷協會為謝慧謹提前慶生。（圖／記者楊淑媛攝）

謝慧謹說，今日的這場活動是九九重陽為早年因家庭經濟或各方因素，未穿西裝和白紗的逾70歲阿公、阿嬤圓夢而策劃。由於自己的父母都已不在人世，因此她以為人子女開心、祝福的心情，在今年六月間即開始籌辦此一活動。

活動受理報名很快50對就額滿，但此期間卻陸續有人退出，原因有些是長輩生病、 住加護病房，無法參加活動了，這些原因是不可抗拒，但令她覺得可惜的是，有些子女阻止長輩參加，認為這是丟人現眼，此一原因讓她很難過，因此她也呼籲為人子女們，要鼓勵自己的父母，快樂的走出來。

▲發送喜餅。（圖／記者楊淑媛攝）

謝慧謹也表示，這次活動，包含服裝、儀式、餐食都由協會募款捐助，更用心規劃走紅地毯、婚禮歌手的現場演出，以及精彩絕倫的魔術表演，希望為這些長者們締造一場特別又極具意義的婚禮。

▲立委萬美玲陪同，逐桌敬酒。（圖／記者楊淑媛攝）



參加圓夢婚禮的50對長者，來自失智症關懷協會、喜大人長者關懷協會，以及桃園區、觀音區、大園區、龜山區和八德區等地的里民。各單位與社區的大力支持，為大家帶來了難忘的一天。

其中有一對阿公和阿嬤是由女兒幫忙報名，因老父親已經癌末，希望在最後的時光中能夠實現爸爸的願望，與牽手一輩子的媽媽，在親朋好友的見證下，留下深刻的美好回憶。由於明天是謝慧謹的生日，協會也特別為她慶生，感謝她領導協會全台做公益。對於出席的賓客，謝慧謹也致贈喜餅，並由立委萬美玲陪同，逐桌敬酒，全場充滿喜氣、歡樂！