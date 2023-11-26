　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「圓夢婚禮」50對長輩扮新人　籲子女鼓勵父母快樂走出來

▲桃園「圓夢婚禮」　

▲桃園市圓夢愛心關懷協會辦理溫馨的「阿公、阿嬤」世紀婚禮。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」第118場活動，25日於桃園區鉑宴會館辦理一場溫馨的「阿公、阿嬤」世紀婚禮。圓夢協會理事長謝慧謹特地穿上喜氣洋洋的大紅禮服，為受邀的50對阿公、阿嬤，一圓早年未穿西裝和白紗的婚紗夢，並和在場近400人士共同見証他們平凡的相互扶持夫妻情。

▲桃園「圓夢婚禮」　

▲桃園市圓夢愛心關懷協會為謝慧謹提前慶生。（圖／記者楊淑媛攝）

謝慧謹說，今日的這場活動是九九重陽為早年因家庭經濟或各方因素，未穿西裝和白紗的逾70歲阿公、阿嬤圓夢而策劃。由於自己的父母都已不在人世，因此她以為人子女開心、祝福的心情，在今年六月間即開始籌辦此一活動。

活動受理報名很快50對就額滿，但此期間卻陸續有人退出，原因有些是長輩生病、 住加護病房，無法參加活動了，這些原因是不可抗拒，但令她覺得可惜的是，有些子女阻止長輩參加，認為這是丟人現眼，此一原因讓她很難過，因此她也呼籲為人子女們，要鼓勵自己的父母，快樂的走出來。

▲桃園「圓夢婚禮」　

▲發送喜餅。（圖／記者楊淑媛攝）

謝慧謹也表示，這次活動，包含服裝、儀式、餐食都由協會募款捐助，更用心規劃走紅地毯、婚禮歌手的現場演出，以及精彩絕倫的魔術表演，希望為這些長者們締造一場特別又極具意義的婚禮。

▲桃園「圓夢婚禮」　

▲立委萬美玲陪同，逐桌敬酒。（圖／記者楊淑媛攝）

參加圓夢婚禮的50對長者，來自失智症關懷協會、喜大人長者關懷協會，以及桃園區、觀音區、大園區、龜山區和八德區等地的里民。各單位與社區的大力支持，為大家帶來了難忘的一天。

其中有一對阿公和阿嬤是由女兒幫忙報名，因老父親已經癌末，希望在最後的時光中能夠實現爸爸的願望，與牽手一輩子的媽媽，在親朋好友的見證下，留下深刻的美好回憶。由於明天是謝慧謹的生日，協會也特別為她慶生，感謝她領導協會全台做公益。對於出席的賓客，謝慧謹也致贈喜餅，並由立委萬美玲陪同，逐桌敬酒，全場充滿喜氣、歡樂！

ET快訊
吳慷仁背景起底！27歲入行「沒有經紀人」　曾當焊接工人做40
巨乳妹「好市多自拍露奶片」！　再賣性愛片下場曝
歡慶吳慷仁奪影帝！　foodpanda「限時一日優惠碼」快收
TOYOTA「經典Logo」即將消失！藍圓圈取代　新一代Ca
最後1天！　好市多黑五「第7波隱藏優惠」揭曉
瑤瑤「正面挖出4洞」雙峰弧線全露！　金馬閉幕片穿超辣
事發前影像曝光！北市男詭異爬坐斑馬線　下秒慘遭賓士輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

姚智仁獲保服最高榮譽紫絲帶獎　黃偉哲肯定16年來致力兒少保護

王義川酸「趙侯配」才對　要與謝龍介男子漢對決

藍白合破局　林俊憲：國民黨、民眾黨共演一場翻臉大戲

水道博物館天然蔬果園　野生山苦瓜、山藥連毛毛蟲都吃得超肥大

2023全國EMBA首屆鐵馬論劍環島　13校200菁英中央大學熱血出發

桃園「圓夢婚禮」50對長輩扮新人　籲子女鼓勵父母快樂走出來

到曼谷推展觀光　桃園副市長蘇俊賓「插畫外交出奇招」

家庭糾紛失控！男拿長鋸鐵鎚逼近揮舞「開槍啊」　警秒鳴槍制伏

林佳龍批重大建設延宕　中市府回擊： 收拾殘局反被始作俑者批評

「基隆潮時尚秀」西二倉庫登場　謝國樑：發展西岸碼頭觀光

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

金馬60年「攝影獎首位女得主」！　 上台「一句感言都沒講」就走了XD

陳意涵受訪...劉俊謙「在旁笑」挨打了　他爆紅羞：很多人看到我屁股

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

遇自行車接連違規騎上人行道　副站長狂勸「用牽的」怒報警

上百隻「恐龍」齊聚國家體育場　短腿狂奔競速！冠軍爽獲萬元

姚智仁獲保服最高榮譽紫絲帶獎　黃偉哲肯定16年來致力兒少保護

王義川酸「趙侯配」才對　要與謝龍介男子漢對決

藍白合破局　林俊憲：國民黨、民眾黨共演一場翻臉大戲

水道博物館天然蔬果園　野生山苦瓜、山藥連毛毛蟲都吃得超肥大

2023全國EMBA首屆鐵馬論劍環島　13校200菁英中央大學熱血出發

桃園「圓夢婚禮」50對長輩扮新人　籲子女鼓勵父母快樂走出來

到曼谷推展觀光　桃園副市長蘇俊賓「插畫外交出奇招」

家庭糾紛失控！男拿長鋸鐵鎚逼近揮舞「開槍啊」　警秒鳴槍制伏

林佳龍批重大建設延宕　中市府回擊： 收拾殘局反被始作俑者批評

「基隆潮時尚秀」西二倉庫登場　謝國樑：發展西岸碼頭觀光

柯文哲若敗選總統　吳子嘉預言：力量會相對衰退

姚智仁獲保服最高榮譽紫絲帶獎　黃偉哲肯定16年來致力兒少保護

王義川酸「趙侯配」才對　要與謝龍介男子漢對決

藍白合破局　林俊憲：國民黨、民眾黨共演一場翻臉大戲

快訊／賴清德花蓮高呼「美德贏台灣」　拒走一中回頭路

好市多黑五最後1天優惠懶人包！APPLE WATCH、瑞士巧克力粉下殺

闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客

亞錦賽大巨蛋開打黃牛氾濫　警專案掃蕩！夫妻檔臉書轉售慘了

「年輕的林青霞」有比林襄正？　PTT鄉民：東方不敗就是永遠的經典

湖人4主力缺陣不怕　「一眉」戴維斯狂砍32分13籃板領勝宰騎士

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

地方熱門新聞

林佳龍批重大建設延宕中市府回擊

失控男拿長鋸「開槍啊」遭警鳴槍制伏

基隆潮時尚秀　謝國樑：發展西岸碼頭觀光

百公斤工人滑落遭壓傷　獨輪車運下山

美津濃馬拉松接力賽　金山警沿線交通管制

駕車這燈號不閃罰1200元

赴泰推展觀光　蘇俊賓「插畫外交出奇招」

桃園「圓夢婚禮」　50對長輩扮新人

水道博物館天然蔬果園

2023全國EMBA首屆鐵馬論劍環島　中大熱血出發

全國華風盆栽展　國內外170樹友參展

南投立委9人登記參選並將於12／20進行號次抽籤

19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿

台南市響應國際身心障礙者日邀共融參與

更多熱門

相關新聞

圓夢每月一愛第117場　與義美攜手獻愛中秋

圓夢每月一愛第117場　與義美攜手獻愛中秋

桃園市圓夢愛心關懷協會與義美庇護工場桃園民生店，再度攜手合作，於秋節推出兩款精緻的中秋禮盒，包括「月圓綜合禮盒」和「新願中秋綜合禮盒」提供愛心人士認購，月餘來，共募得近40萬、約500盒月餅，25日於義美桃園民生店舉行捐贈儀式，市府副秘書長賴淑華並頒贈感謝狀給協會，肯定長年做公益。

「每月一愛」111場　台東桃園城鄉交流啟程

「每月一愛」111場　台東桃園城鄉交流啟程

桃園圓夢+大內壢同濟會　募40萬助憨兒

桃園圓夢+大內壢同濟會　募40萬助憨兒

傳愛過中秋！　「圓夢」義賣月餅關懷弱勢

傳愛過中秋！　「圓夢」義賣月餅關懷弱勢

圓夢「每月一愛」　捐贈30萬獎助學金

圓夢「每月一愛」　捐贈30萬獎助學金

關鍵字：

桃園圓夢婚禮圓夢愛心關懷協會每月一愛

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳慷仁多強才能奪影帝？

金馬60年首位攝影獎女得主！余靜萍上台「沒講1句話就走」全場驚呆

金馬獎／吳慷仁奪影帝！邵雨薇溫柔表情被拍

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

【金馬獎／完整得獎名單】影帝吳慷仁、影后林品彤

邵雨薇放閃：吳慷仁每天都在謝我

借男友手機追劇　她竟看見媽媽遭性侵影片

林柏宏：我只是想起身恭喜方志友

金馬獎／方志友奪獎激動哭了！林柏宏衝上去擁抱

快訊／7-11開出2張千萬發票！

吳慷仁拿影帝「愛的抱抱邵雨薇」

吳慷仁陪陳慧翎走最後一程　「握著她的手」：我拿獎妳會信嗎？

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

好市多黑五最後1天！隱藏優惠揭曉

吳慷仁vs.王柏傑！影帝戰到最後

更多

最夯影音

更多
金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面