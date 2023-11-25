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北市府徵才！　月薪最高70K

▲▼ 。（圖／臺北市政府勞動局）

▲北市企業徵才。（圖／台北市政府勞動局）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市就業服務處辦理台北市政府就業甄選活動，共釋出195個職缺，其中最高月薪可達70K！即日起至11月30日下午5時接受網路報名，歡迎有興趣加入北市府公部門大家庭的社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，親臨北市各就業服務站參加現場徵才活動。

台北市政府勞動局高寶華局長表示，本次就業甄選有29個機關參與，提供195個職缺，包括執行秘書、聘用督導、社工員、心理師、管理師、關懷訪視員等多樣職缺，其中薪資40K以上的職缺高達76個。為了強化社會安全網和相關社會福利措施，台北市政府衛生局及社會局所屬機關提供多達94個職缺。

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其中，衛生局約聘執行秘書職缺的起薪高達57K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到70K的高薪，主要負責社區心理衛生政策的規劃、推動、教育宣導、研究發展及國際交流等業務。另外，衛生局聘用保護性社工督導職缺，起薪達49K，同樣有升遷機會，最高可達69K，主要負責督導社區多重議題個案的整合性評估，以及參與高危機會議和社區處遇聯繫協調等業務。

就業服處指出，每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選中，也包含了本市所屬各幼兒園廚工職缺。此次開放的職缺包括中山區懷生國民小學、內湖區內湖國民小學、潭美國民小學、南港區東新國民小學、修德國民小學、大同區日新國民小學、大安區大安幼兒園等7個幼兒園，共有7個職缺，月薪最高達35K。就業服處特別呼籲有興趣的民眾，將此信息傳達給周遭喜歡小孩、具有烹飪專長並具證照的人士踴躍報名。

高局長進一步說明，北市都市發展局、工務局及相關所屬機關也提供了69個職缺，薪資介於30K至48K之間。其中，北市都市發展局聘用副工程司及聘用幫工程司，起薪高達48K，主要工作內容包括辦理社會住宅管理、維修及採購等業務，歡迎具有相關學歷和工作經驗的人才踴躍報名。

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