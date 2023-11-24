激戰2國中少女生2女！超級渣男出獄又和14歲外甥女亂倫　下場曝



▲台北周姓男子曾讓兩名未成年少女懷孕，出獄後又和14歲外甥女亂倫。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

台北周姓男子從2015年起，就陸續和2名未滿14歲的少女發生關係，導致2位少女都懷孕產女，周男也因兩案各判3年4月、1年徒刑。不料周男不知悔改，出獄後借住表姊家，又和14歲的外甥女戀愛交往，期間激戰2次還拍性愛片，被表姊發現告上法院。士林地院審理，依犯2個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、拍攝少年為性交之電子訊號罪，合併處1年8月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，周男有多次詐欺犯罪紀錄，2015年就曾和未滿14歲的少女發生關係20次，讓少女產下1女，2016年4月間又在臉書認識15歲國中少女，在住處、民宿等地發生4次性關係，讓少女也在隔年4月產下一女，全案經審理，法官認為周男屢屢摧殘國家幼苗，各判刑3年4月、1年徒刑。

不料周男出獄後，於去年7月暫住表姊位於新北的住處，又和年僅14歲小外甥女談起戀愛，期間發生2次性行為，還拿手機拍攝性愛片，被表姊、表姐夫發現後，報警處理。

士林地院審理，法官認為周男利用外甥女身心發展未成熟，利用借住機會和她性交，產生危害非輕，不過在拍攝性愛片的部分，因周男和外甥女當時為男女朋友，在外甥女未反對的情況下拍片，手段尚稱平和，也在拍攝後立即將檔案刪除，則給予減刑。最後依2個犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、拍攝少年為性交之電子訊號罪，合併處1年8月徒刑。全案還可上訴。