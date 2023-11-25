YTR最近紅什麼解散！6年老粉曝「影片洩端倪」喊可惜：流量太慘

▲「最近紅什麼」宣布解散。（圖／翻攝自壘包IG）



記者施怡妏／綜合報導

網紅團體「最近紅什麼」今（25日）半夜突宣布解散，該團共有5名成員，共同經營Youtube，常針對不同議題，在街頭對路人進行實測，6年半來累積超過53萬人訂閱，解散消息曝光，許多網友不捨，就有粉絲表示，從最近的影片就可以看到，團隊遇到瓶頸跟無力感，「流量一整個慘」。

該網友在Dcard發文，「想不到這天終於來了」，其實從近期的影片就可以感覺，遇到瓶頸跟無力感，「流量一整個慘」，一群好友可以撐到現在也不容易，團隊合作能長久是件很困難的事情，告個段落也許是個轉機，希望成員可以持續發光發熱。

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原PO稱讚5位成員都是優秀的人才，「希望他們找到新的舞台，個人經營起來的粉絲也別隨便放棄，就算轉行了都能成為強大的助力」。





▲粉絲直呼可惜。（圖／翻攝自丫丫殷微帆IG）

解散消息曝光，許多網友感到震驚也不捨，「我真的很愛丫香寶的影片，三個人的互動真的很自然很有趣」、「這是繼狠愛演之後，讓我難過的事」、「影片題材都不錯，不過後來太重複，演戲水準真的尬」。

粉絲直呼可惜，「他們真的很努力拚盡全力，但是流量觀看卻是不盡理想，或許要紅真的是需要一定的運氣」、「可惜但不會很意外，他們做六年了，點閱還是那樣，要怎麼養團隊」、「從高中就一直有在看他們的影片，今年大四要畢業了，沒想到他們也要畢業了，這個團隊的題材真的蠻有趣，也看得出來他們很努力，但流量就是一直起不來，頻道也紅不起來，身為六年老粉，只能祝福五位未來都可以繼續發光」。

實際查看「最近紅什麼」YouTube頻道，近1個月的影片都沒有破10萬點閱，近3個月的影片，點閱也都落在十幾萬左右，上一部破百萬點閱的影片，已經是3年前了。

▲「最近紅什麼」上傳鞠躬照告別粉絲。（圖／翻攝自臉書「最近紅什麼」）

「最近紅什麼」不久前才舉行6週年見面會，如今卻宣布解散，「『最近紅什麼』在團員們的深思熟慮後決定解散，我們將於2023年12月30日更新我們最後一支影片。壘包、達爾、小李、香香、丫丫五個人在2024年新的開始分別以不同的樣貌繼續陪伴著大家，希望粉絲能諒解這次艱難的決定。」

聲明中強調，雖然主頻道將永久停更，但不會刪除，頻道上的影片也將永久保存在「最近紅什麼」，「謝謝6年半以來紅粉們的支持，這段時間我們能夠陪著紅粉們一起長大是多麼浪漫的事情，能夠在6週年見面會上見到粉絲們對我們來說更是幸福有意義；而未來的陪伴將以不同的形式進行下去。」