專挑美豔女網紅！變態男扮閨密「討論隆乳」　騙11人裸照下場曝光

▲彰化一名變態男子，假扮閨密誘騙7名貌美網紅拍裸照，檢方建議法院從重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

彰化溪洲的35歲鄭姓男子，從臉書、IG、抖音等社群，挑選年輕貌美、身材火辣的女網紅，先分析其交友狀況後，以其友人聲音檔偽裝成「閨密」，再以討論隆乳、內衣穿搭為話題，騙對方自拍胸部、下體照片。檢警接獲報案後上門搜索，在鄭的手機內發現7名女子大量裸照，檢方依妨害性隱私等罪嫌偵結起訴，並建請法院從重量刑。

鄭男去年2月登入購物網站，假借購買商品和賴姓女子攀談，取得賴女的LINE後，從朋友圈中蒐集到楊女、A女的照片和暱稱，然後假冒楊女和A女對話，A女原本懷疑是否楊女本人，鄭男為取信A女，便PO出楊女和A女曾經的對話，還播放「我是楊楊，我絕對不會外流妳的美照」的聲音檔，讓A女深信不疑。

鄭男得到A女信任後，以想做隆乳手術、內衣穿搭等話題，誘引對方自拍胸部、陰部等私密照片、影片，得手後，以同樣方式再騙取其他女子，有11人和他對話，其中有7人被騙取裸照，4人察覺有異，沒有自拍。

檢警8月3日上午前往鄭男住家搜索，從鄭男2支手機內發現大量女子裸照和攀談紀錄，檢方依違反個資法、妨害性隱私等罪嫌起訴，考量被害人眾多，應從重量刑。