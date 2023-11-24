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《反正我很閒》影片變難看　鐵粉失望退訂！一票有感：全是業配

▲▼ 。（圖／翻攝自鍾佳播IG）

▲有老粉感嘆，影片沒有以前好看了。（圖／翻攝自鍾佳播IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「反正我很閒」擁有72萬訂閱人數，幽默諷刺的風格，創造多部經典作品，短劇中的經典台詞，更是成為網友愛用的流行哏；不過，有網友感嘆，近期的影片都很無趣，沒有以往的感覺，點開影片完全看不下去，對此，網友點頭感嘆「變了」。

有網友在PTT發文，「反正我很閒看不下去了正常嗎？」大概有一年的時間沒有看了，剛剛打開YouTbe時，剛好被演算法推薦了一次，點進去看了一下，完全看不下去，感覺變了，「怎麼會這樣，記得以前各種隱喻諷刺資本主義，看得很過癮啊，是反正我很閒變了嗎？還是我變了？有沒有卦？」

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貼文一出，網友們點頭，「接一堆業配，沒哏了」、「現在變成資本主義就是香」、「無厘頭風格只有一開始新奇」、「早就變業配我很賺了不是？」「從冰雪煞心後再兩三集就看不下去了」、「以前諷刺資本主義，現在變成資本主義」、「早就退訂了」、「因為已經變資本主義的奴隸了」、「很久沒看了，以前浪漫duke可以狂看好幾次，現在看完就沒印象了」、「看過爛掉最快的一個頻道」。

▲「反正我很閒」成員（左）福林、（中）鍾佳播、（右）樂咖。（圖／翻攝自臉書／猛將）

▲「反正我很閒」成員（左）福林、（中）鍾佳播、（右）樂咖。（圖／翻攝自臉書／猛將）

也有網友提到，自從元老李基誥（猛將）離開後，就沒再繼續看了，「早就沒哏了，猛將事件後一落千丈」、「猛將被趕走後，後面的片都超難看」、「猛將被趕走之後不用看了」。

YouTube頻道「反正我很閒」是由鍾佳播、陳奕凱（樂咖）、猛將和福臨（福林）等4人組成的團體，不過，去年1月，元老李基誥（猛將）25日控訴被老朋友背叛，最終落得成為員工資遣的下場，諷刺「人民的法槌」變為「資本的高牆」，從沒想過多年建立起深厚情誼的夥伴，竟會用這種方式將他趕出團隊。

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