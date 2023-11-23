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大陸 大陸焦點 特派現場

美團外賣將起訴4名網紅！　杜絕「假扮外送員蹭流量」亂象

記者廖翊慈／綜合報導

大陸外送龍頭「美團」內部相關人士今（23）日表示，因4名網紅自稱「外送媛」並假扮美團外送員拍攝影片蹭流量，造成社會大眾誤會，及公司形象遭質疑。美團相關人員稱，網紅「小逗逗」甚至先前曾假扮外送員的一系列照片涉黃擦邊，在網上引起爭論，公司將透過法律手段堅決維護外送員的群體形象。

據《新浪新聞》報導，11月23日，美團相關負責人表示，為維護外送員群體權益，美團將對4名冒充外送員進行虛假擺拍、惡意造謠的網紅（小逗逗、萌妹御姊控、蘇蘇在送餐、寶兒琪琪格）提起訴訟，要求對方向外送員群體道歉，並賠償損失。

該內部人士強調，「近段時間以來，部分網路自媒體為獲取流量而冒充外送員，虛假擺拍各類影片及照片，惡意捏造傳播不實訊息，誤導社會大眾，同時也嚴重損害了外送員群體形象。」

▲陸外送龍頭「美團」將起訴4名裝扮外送員的網紅。（圖／翻攝自微博）

▲網紅「小逗逗」已撤除相關影片及照片，並對此事發文道歉。（圖／翻攝自微博）

報導指出，11月初，網紅「小逗逗」拍攝多組身著外送制服、絲襪、短裙送外賣的擦邊影片及照片在網路上流傳，被大量自媒體解讀為「新型賣淫模式」。這些擦邊的影片和照片，甚至被有心人士拿來與某訂餐平台的頁面拼在一起，並透過社群軟體進行轉發擴散。

另外，三名被起訴的網紅「萌妹御姊控」假扮美團外送員，拍攝穿著美團工作制服、短裙黑絲襪等暴露衣著的照片，也在網上傳播；「蘇蘇在送餐」長期以來冒充美團外送員，穿著制服、超短褲、絲襪，拍攝發布數十條假送餐影片博取流量；「寶兒琪琪格」則在今年8月因擺拍「女外送員深夜被盜車後大哭」引發大眾關注，而後甚至被警方介入調查，以涉嫌「編造發布虛假資訊擾亂公共秩序」對其行政拘留。

▲陸外送龍頭「美團」將起訴4名裝扮外送員的網紅。（圖／翻攝自微博）

▲網紅「萌妹御姊控」穿著美團工作制服、短裙、黑絲襪，假扮外送員博取流量。（圖／翻攝自微博）

美團相關人士強調，這些虛假的行為已經不是單單毀損公司名譽的問題了，甚至為「正牌」女外送員的工作安全增加風險，「將透過法律手段維護公司旗下廣大外送員的權益，今後也將連結警方、網信部門及網路內容發布平台，共同對此類惡意散播假訊息、擾亂社會治安的行為進行懲處。」

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